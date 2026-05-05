Ίντερ: Ανανεώνει ο Κίβου μετά την κατάκτηση του Σκουντέτο



Με τη νίκη επί της Πάρμα με 2-0, η Ίντερ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα της φετινής σεζόν, με την ψαλίδα από τη δεύτερη Νάπολι να ανοίγει στους 12 πόντους, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Ο προπονητής των «Νερατζούρι», Κριστιάν Κίβου είναι έτοιμος να υπογράψει επέκταση συμβολαίου, καθώς όπως αναφέρουν Ιταλικά ΜΜΕ σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει ο «κανόνας του Μαρότα».

Ο πρόεδρος της Ίντερ έχει θέση βασική αρχή στο κλαμπ να μην ξεκινάει η σεζόν και το συμβόλαιο του προπονητή να λήγει το ίδιο καλοκαίρι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μαρότα:

«Ο Κίβου μπορεί και πρέπει να μείνει στην Ίντερ για πολλά χρόνια. Έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά, θα φύγω από την ομάδα πριν από αυτόν. Ίσως στερούταν εμπειρίας, αλλά κάναμε αυτή την επιλογή με βάση το σθένος του.

Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα κατακτήσουμε ένα πρωτάθλημα τόσο εύκολα, ούτε ότι θα φτάναμε στον τελικό του Κυπέλλου. Υπάρχει ένα μελανό σημείο στο Champions League, αλλά συμβαίνειι. Την επόμενη σεζόν θα προσπαθήσουμε και θα προσπαθήσει να βελτιώσει την απόδοση».