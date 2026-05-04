· Ίντερ

Serie A: Πρωταθλήτρια Ιταλίας η Ίντερ – Κατέκτησε το 21ο σκουντέτο της ιστορίας της

Η Ίντερ νίκησε 2-0 την Πάρμα στο «Τζουζέπε Μεάτσα» και εξασφάλισε μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου της Serie A, μπροστά στους φιλάθλους της.

Η Ίντερ είναι Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της

Οι «νερατζούρι» χρειάζονταν μόλις έναν βαθμό για να «κλειδώσουν» τον τίτλο, ωστόσο επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους παίρνοντας τη νίκη σε μία βραδιά που είχε εορταστικό χαρακτήρα από το ξεκίνημα.

Το «Τζουζέπε Μεάτσα» ήταν κατάμεστο, με τους φίλους της Ίντερ να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, περιμένοντας τη μαθηματική επιβεβαίωση της επιστροφής της ομάδας στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου διαχειρίστηκε σωστά την αναμέτρηση και πήρε προβάδισμα λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο 45+1’, ο Ζιελίνσκι βρήκε με εξαιρετική πάσα τον Τουράμ και ο Γάλλος επιθετικός ολοκλήρωσε τη φάση με όμορφο τελείωμα για το 1-0.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 80ό λεπτό ο Μιχιταριάν, μετά από ασίστ του Λαουτάρο Μαρτίνες, «σφραγίζοντας» τη νίκη και τον τίτλο για την Ίντερ.

Η φετινή επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τους «νερατζούρι», καθώς κατακτούν το πρωτάθλημα μπροστά στο κοινό τους για πρώτη φορά μετά από 37 χρόνια, ξυπνώντας μνήμες από το ιστορικό πρωτάθλημα του 1989 απέναντι στη Νάπολι.

Η απονομή του τροπαίου θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου, στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Βερόνα, όπου θα ακολουθήσει και η φιέστα για την κατάκτηση του τίτλου.

