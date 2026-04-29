Μπράιτον: Ετοιμάζει γήπεδο ειδικά για την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών

Η αγγλική ομάδα θα γίνει η πρώτη που θα χτίσει νέο γήπεδο ειδικά για τις ανάγκες του ποδοσφαίρου γυναικών, το οποίο θα βρίσκεται δίπλα στο «Amex».

Πρωτοποριακή κίνηση από την Μπράιτον. Το αγγλικό κλαμπ προχώρησε το σχέδιο και περνά σε φάση υλοποίησης, για την κατασκευή γηπέδου 10.000 θεατών. Το οποίο θα είναι για αποκλειστική χρήση της ομάδας γυναικών των «γλάρων»!

Το νέο γήπεδο θα βρίσκεται δίπλα στο «Amex» και μάλιστα θα υπάρχει σύνδεση των δύο εγκαταστάσεων μέσω γέφυρας που θα δημιουργηθεί. Θα εξυπηρετείται από ξεχωριστό υπόγειο πάρκινγκ και θα πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο γήπεδο που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες του γυναικείου τμήματος ποδοσφαίρου.

Ο στόχος είναι να είναι έτοιμο το 2030 για να χρησιμοποιηθεί τη σεζόν 2030-31.