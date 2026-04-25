ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Πέναλτι ο Χατσίδης - Το γκολ του Ισέκα στην παράταση για τους Κρητικούς

Eurokinissi Sports

OnSports Team

Δεύτερο προβάδισμα στον τελικό του Πανθεσσαλικού Σταδίου πήρε ο ΟΦΗ, απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Δραματική είναι η εξέλιξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας στον Βόλο. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν αυτός που είχε ανοίξει το σκορ με τον Μιχαηλίδη στα πρώτα λεπτά, όμως, οι Κρητικοί έδειξαν αντίδραση.

Ο Φούντας έφερε το ματς στα ίσια, πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, ενώ στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Τιάγκο Νους έφερε το παιχνίδι… τούμπα. Ωστόσο, στις καθυστερήσεις, ο Γερεμέγεφ με πλασέ εξ επαφή έστειλε το ματς στην παράταση.

Εκεί, ο ΟΦΗ μπόρεσε και βρήκε και πάλι προβάδισμα, το δεύτερο στην βραδιά, όταν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, ο Χατσίδης υπέπεσε σε πέναλτι, μια και βρήκε τη μπάλα με το χέρι και ο Ισέκα νίκησε τον Τσιφτσή για το 3-2 των νησιωτών.