Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Πέναλτι ο Χατσίδης - Το γκολ του Ισέκα στην παράταση για τους Κρητικούς
Eurokinissi Sports
OnSports Team 25 Απριλίου 2026, 23:11
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΟΦΗ / ΠΑΟΚ

Δεύτερο προβάδισμα στον τελικό του Πανθεσσαλικού Σταδίου πήρε ο ΟΦΗ, απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Δραματική είναι η εξέλιξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας στον Βόλο. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν αυτός που είχε ανοίξει το σκορ με τον Μιχαηλίδη στα πρώτα λεπτά, όμως, οι Κρητικοί έδειξαν αντίδραση.

Ο Φούντας έφερε το ματς στα ίσια, πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, ενώ στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Τιάγκο Νους έφερε το παιχνίδι… τούμπα. Ωστόσο, στις καθυστερήσεις, ο Γερεμέγεφ με πλασέ εξ επαφή έστειλε το ματς στην παράταση.

Εκεί, ο ΟΦΗ μπόρεσε και βρήκε και πάλι προβάδισμα, το δεύτερο στην βραδιά, όταν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, ο Χατσίδης υπέπεσε σε πέναλτι, μια και βρήκε τη μπάλα με το χέρι και ο Ισέκα νίκησε τον Τσιφτσή για το 3-2 των νησιωτών.

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | Πέναλτι με VAR για τον ΟΦΗ, ο Ισέκα κάνει το 2-3!



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Euroleague: Οι 28 διαιτητές των playoffs
7 λεπτά πριν Euroleague: Οι 28 διαιτητές των playoffs
SUPER LEAGUE
Λουτσέσκου: «Σκοτεινή νύχτα για μας – Ντροπή αυτή η βραδιά»
8 λεπτά πριν Λουτσέσκου: «Σκοτεινή νύχτα για μας – Ντροπή αυτή η βραδιά»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-3: Τα γκολ του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας
16 λεπτά πριν ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-3: Τα γκολ του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΟΦΗ: Δεύτερο συνεχόμενο Κύπελλο στο Πανθεσσαλικό ο Χρήστος Κόντης
24 λεπτά πριν ΟΦΗ: Δεύτερο συνεχόμενο Κύπελλο στο Πανθεσσαλικό ο Χρήστος Κόντης
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved