ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Θρίλερ στον τελικό - Έτσι ισοφάρισε στις καθυστερήσεις ο Γερεμέγεφ
Eurokinissi Sports
OnSports Team 25 Απριλίου 2026, 22:42
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΟΦΗ / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Θρίλερ στον τελικό - Έτσι ισοφάρισε στις καθυστερήσεις ο Γερεμέγεφ

Έντονες είναι οι συγκινήσεις που έχει προσφέρει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Μετά το γρήγορο προβάδισμα του ΠΑΟΚ στο 15’ του τελικού στον Βόλο, ο ΟΦΗ κατάφερε και βρήκε αρχικά αντίδραση με τον Φούντα και στην έναρξη του δεύτερου μέρους, έφτασε στην ανατροπή με… χτύπημα του Τιάγκο Νους.

Ωστόσο, οι πολλές διακοπές στον τελικό, λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετώπισε ο πρώτος βοηθός Ανδρέας Φωτόπουλος, αλλά και πολλοί ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, προκάλεσαν πολλά λεπτά καθυστερήσεων.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του έξτρα χρόνου, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης που έψαχνε στην αναμέτρηση, με… δράστη τον Γερεμέγεφ, ο οποίος εξ επαφής εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την όμορφη πάσα του Καμαρά.

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | Η διακοπή για τον τραυματισμό του βοηθού!

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | Το 2-2 με τον Γερεμέγιεφ!



