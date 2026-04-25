Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Το γκολ του Νους για την ανατροπή του ΟΦΗ - Η αγκαλιά στη μητέρα του

Eurokinissi Sports

OnSports Team

Αλλαγή δεδομένων στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Τιάγκο Νους να φέρνει… τούμπα το παιχνίδι.

Με μια ταχύτατη αντεπίθεση, ο Νους βρέθηκε σε θέση βολής μετά από κεφαλιά-ασίστ του Σαλσέδο και εκτέλεσε τον Τσιφτσή για το 1-2, φέρνοντας την ανατροπή στο 50ο λεπτό του τελικού.

Μετά το γκολ, ο Νους αφιέρωσε την ανατροπή στον ΟΦΗ στη μητέρα του, ανεβαίνοντας στα κάγκελα για μια ζεστή αγκαλιά μαζί της στις εξέδρες. Η στιγμή έφερε συγκίνηση και ενέργεια στην ομάδα, που πλέον είχε το προβάδισμα στον τελικό.