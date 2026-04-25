Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Το γκολ του Νους για την ανατροπή του ΟΦΗ - Η αγκαλιά στη μητέρα του
OnSports Team 25 Απριλίου 2026, 22:12
Αλλαγή δεδομένων στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Τιάγκο Νους να φέρνει… τούμπα το παιχνίδι.

Με μια ταχύτατη αντεπίθεση, ο Νους βρέθηκε σε θέση βολής μετά από κεφαλιά-ασίστ του Σαλσέδο και εκτέλεσε τον Τσιφτσή για το 1-2, φέρνοντας την ανατροπή στο 50ο λεπτό του τελικού.

Μετά το γκολ, ο Νους αφιέρωσε την ανατροπή στον ΟΦΗ στη μητέρα του, ανεβαίνοντας στα κάγκελα για μια ζεστή αγκαλιά μαζί της στις εξέδρες. Η στιγμή έφερε συγκίνηση και ενέργεια στην ομάδα, που πλέον είχε το προβάδισμα στον τελικό.

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | Το 1-2 με τον Νους!

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | Η απίθανη αγκαλιά του Νους με τη μητέρα του στο κάγκελο!



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Euroleague: Οι 28 διαιτητές των playoffs
4 λεπτά πριν Euroleague: Οι 28 διαιτητές των playoffs
SUPER LEAGUE
Λουτσέσκου: «Σκοτεινή νύχτα για ματς – Ντροπή αυτή η βραδιά»
5 λεπτά πριν Λουτσέσκου: «Σκοτεινή νύχτα για ματς – Ντροπή αυτή η βραδιά»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-3: Τα γκολ του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας
13 λεπτά πριν ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-3: Τα γκολ του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΟΦΗ: Δεύτερο συνεχόμενο Κύπελλο στο Πανθεσσαλικό ο Χρήστος Κόντης
21 λεπτά πριν ΟΦΗ: Δεύτερο συνεχόμενο Κύπελλο στο Πανθεσσαλικό ο Χρήστος Κόντης
Όλες οι ειδήσεις
