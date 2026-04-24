ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, Λαμπρόπουλος: «Φέτος είμαστε πιο ώριμοι»

Οι δηλώσεις του αρχηγού του ΟΦΗ, Βασίλη Λαμπρόπουλου, στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ (25/04, 20:30).

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος:

Για το εάν υπάρχει το ίδιο άγχος που είχαν και πέρυσι, στον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό: “Είναι ένας τελικός, ο ΠΑΟΚ είναι δύσκολη ομάδα. Το ξέρουμε. Στις λεπτομέρειες θα κριθεί, είμαστε σε καλή αγωνιστική φόρμα, ο καλύτερος να κερδίσει”.

Για τη φετινή προσέγγιση σε σχέση με πέρυσι: “Πέρσι μας είχαν κατακλύσει τα συναισθήματα, χαθήκαμε εκεί. Πέρσι όταν χάσαμε τον τελικό, θέλαμε να μας δοθεί μία άλλη ευκαιρία.

Τα συναισθήματά μας τα έχουμε συγκρατημένα και πλέον είμαστε πιο έτοιμοι. Δεν θα μας επηρεάσει το γύρω γύρω και φέτος είμαστε σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση σε σχέση με πέρσι, όταν παίξαμε το παιχνίδι”.