ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Στο Βόλο οι Κρητικοί για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
OnSports Team 24 Απριλίου 2026, 15:47
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΟΦΗ

Στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας έφτασε η αποστολή του ΟΦΗ. Το πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας.

Στον Βόλο βρίσκεται από την Παρασκευή (24/04) η αποστολή του ΟΦΗ, ενόψει του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Ηρακλείου ταξίδεψε στη Θεσσαλία το μεσημέρι της Παρασκευής (24/04), με την προετοιμασία να μπαίνει πλέον στην τελική της φάση για το σημαντικό παιχνίδι. Το κλίμα στις τάξεις των Κρητικών είναι έντονο, καθώς έχουν μπροστά τους μια μεγάλη πρόκληση για την κατάκτηση ενός σημαντικού τίτλου.

Βάσει προγράμματος, το σύνολο του Χρήστου Κόντη θα πραγματοποιήσει την τελευταία του προπόνηση στο Πανθεσσαλικό στάδιο το απόγευμα (17:30), ολοκληρώνοντας την προετοιμασία του για τον τελικό.

Παράλληλα, έχει οριστεί και η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, με τη συμμετοχή των προπονητών και των αρχηγών των δύο ομάδων.

Στο Βόλο ο ΟΦΗ για τον τελικό με τον ΠΑΟΚ



