ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Sold out τα εισιτήρια του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
OnSports Team 24 Απριλίου 2026, 16:10
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΟΦΗ / ΠΑΟΚ

Τεράστια ζήτηση για το ματς στο Πανθεσσαλικό. Εξαφανίστηκαν τα «μαγικά χαρτάκια» που πήρε ο ΠΑΟΚ.

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΟΦΗ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο (25/04, 20:30).

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό, με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου σε μια ιδιαίτερη χρονιά, καθώς ο σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας.

Η ζήτηση για μια θέση στις εξέδρες ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με τον κόσμο να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για το παιχνίδι, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τα διαθέσιμα εισιτήρια να κάνουν… φτερά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν κατέστη δυνατό να καλυφθεί πλήρως η μεγάλη ζήτηση που υπήρξε για τον τελικό.



