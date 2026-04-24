Ιταλία: Νεαρός ποδοσφαιριστής δολοφονήθηκε με κατσαβίδι για… πίτσες

Νεκρός ο Γκαμπριέλε Βακάρο μετά από επίθεση νεαρών. Συνελήφθησαν τρία άτομα, ανάμεσά τους και 17χρονος.

Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση δολοφονίας 25χρονου ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή στην Ιταλία, έπειτα από καυγά που φέρεται να ξεκίνησε με αφορμή την κλοπή πιτσών.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στην περιοχή Παρία. Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, το θύμα, ο Γκαμπριέλε Βακάρο, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε ομάδες χαμηλών κατηγοριών, επέστρεφε μαζί με δύο φίλους του στο αυτοκίνητό τους περίπου στις 3:30, όταν ήρθαν αντιμέτωποι με πέντε νεαρούς που φέρονται να τους ζήτησαν να τους παραδώσουν τις πίτσες που κρατούσαν.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 25χρονος δέχθηκε χτυπήματα με κατσαβίδι στον λαιμό και την κοιλιά. Οι φίλοι του, χωρίς να έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, τον μετέφεραν αρχικά στο σπίτι, ενώ στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν διασώστες που τον μετέφεραν σε νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρεις νεαροί, οι δύο εκ των δύο Αλβανοί με ιταλική υπηκοότητα και ένας 17χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά και ένας από τους φίλους του θύματος, ο οποίος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο.