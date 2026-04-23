Μιχαηλίδης για ΟΦΗ: «Ιστορικό παιχνίδι, θα παλέψουμε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα»

Δείτε τι δήλωσε ο Γιάννης Μιχαηλίδης ενόψει του τελικού κυπέλλου με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.

Σε ρυθμούς τελικού Κυπέλλου κινούνται ΟΦΗ και ΠΑΟΚ, με τη μεγάλη αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 25/04 στις 20:30.

Ενόψει του μεγάλου παιχνιδιού, ο Γιάννης Μιχαηλίδης μίλησε στην κάμερα του ΠΑΟΚ, τονίζοντας την ιστορική σημασία του παιχνιδιού, λόγω των 100 ετών που συμπληρώνει ο «Δικέφαλος του Βορρά» από την ίδρυσή του.

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις του διεθνή στόπερ:

«Είναι ιστορικό παιχνίδι. Πρέπει και Θέλουμε να αντιδράσουμε, είναι το πρώτο τρόπαιο του νέου αιώνα. Το θέλουμε για μας, για τους οπαδούς μας, τον πρόεδρο, τον σύλλογο. Θα το διεκδικήσουμε μέχρι τελευταία στιγμή.

Πρέπει να δώσουμε ενέργεια, την ψυχή μας ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Να κυριαρχήσουμε από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.



Ξέρουμε ότι ο κόσμος θα είναι στο πλευρό μας. Έχουμε πίστη στην ομάδα και στη δουλειά που έχουμε κάνει. Να βάλουμε ψυχή και καρδιά κι όλα τα άλλα θα έρθουν. Ο κόσμος να είναι σίγουρος ότι θα παλέψουμε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Το θέλουμε πάρα πολύ το Κύπελλο και θα το αποδείξουμε και το Σάββατο».