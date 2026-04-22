Σε έναν κόσμο που όλοι πέφτουν με το παραμικρό να είσαι Χάαλαντ

Ο Νορβηγός έδωσε τη νίκη στους «πολίτες», και παράλληλα δίδαξε τι θα πει να είσαι αυθεντικός. Ρωτήστε τον Γκάμπριελ της Άρσεναλ.

Δεν είναι δα και ο πιο εύκολος αντίπαλος για να τον ρίξεις. Αν υπάρχει ένας Terminator στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, που να είναι από τη μία «βράχος» και από την άλλη να τρέχει πιο γρήγορα και από μοτοσικλέτα του Βαλεντίνο Ρόσι και σκορπάει τρόμο στις αντίπαλες άμυνες με τα γκολ του, τότε ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι κερδίζει σίγουρα τον τίτλο. Και πώς σταματάς έναν Terminator; Φροντίζεις να τον… εξολοθρεύσεις με ένα αντίστοιχο μοντέλο Terminator, ελπίζοντας ότι θα αντέξει τους κραδασμούς.

Αυτό προσπάθησε να κάνει στο πρόσφατο ντέρμπι της Πρέμιερ Λιγκ, Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (τ.α. 2-1) ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, αλλά οι επιθέσεις του δεν έπιασαν τόπο όπως αυτές του T-800 στον Σβαρτζενέγκερ στο Terminator 2: Judgement Day.

Το πιο “αντρικό” story των τελευταίων ημερών

Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες δεν έπαιζε απλά άμυνα στο duel με τον Χάαλαντ, αλλά ό,τι πιο κοντινό σε… ελληνορωμαϊκή. Τράβηγμα, σπρώξιμο, κράτημα, σε μια φάση μέχρι και η φανέλα του Νορβηγού πλήρωσε το τίμημα. Σε οποιοδήποτε άλλο σενάριο, σε οποιονδήποτε άλλο επιθετικό της εποχής, το script θα ήταν προβλέψιμο: πτώση, διαμαρτυρία, βλέμμα προς τον διαιτητή, ίσως και λίγο δράμα για το replay.

Ο Χάαλαντ όμως δεν μπήκε ποτέ σε αυτό το έργο. Δεν έπεσε, ούτε πούλησε επαφή ή έψαξε το εύκολο σφύριγμα. Έμεινε όρθιος, κυριολεκτικά και μεταφορικά και όσο και αν βοηθάει ότι χτισμένος σαν… βιομηχανικό ψυγείο, δεν σκέφτηκε στιγμή να αλλοιώσει το παιχνίδι του για να εκμεταλλευτεί το σύστημα. Και όταν έπεφτε πλέον γιατί δεν άντεχε άλλο, φρόντιζε αμέσως να σηκωθεί για να συνεχίσει το τρέξιμο.

Γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε στο 2026, με VAR, replay και κάθε πιθανό εργαλείο ανάλυσης, το να πέσεις “έξυπνα” είναι σχεδόν skill ή απλώς αναπάντεχο. Πλέον το «θέατρο» ή απλώς η πιο εύκολη πτώση είναι κομμάτι του παιχνιδιού που οι περισσότεροι έχουν κερδίσει τον τίτλο… καταδύσεων. Ακριβώς εκεί είναι που τύποι σαν τον Χάαλαντ ξεχωρίζουν.

Haaland saved Gabriel from a red card:



“If I went to the floor it would have been a red card, that is not football.”



​​​​​​​​​​​​​​​​Imagine dunking on them and still propping him too. What a man Haaland is. Absolute class. ?​​​​​​​​​​​​​​​​ pic.twitter.com/YkFRrpwj9x — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) April 19, 2026

Δεν είναι θέμα fair play, αλλά ταυτότητας

Σε έναν κόσμο -εντός και εκτός γηπέδων- όπου η υπερβολή, το θέατρο και ο σύντομος δρόμος έχουν γίνει default επιλογές, το να συνεχίζεις να παίζεις αυθεντικά είναι σχεδόν επαναστατικό. Δεν σημαίνει ότι θα κερδίσεις πάντα ή ότι θα δικαιωθείς άμεσα, αλλά ότι δεν θα χαθείς μέσα στη γενικότερη τοξικότητα που δημιουργείται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ο Χάαλαντ εκείνο το βράδυ δεν κέρδισε την κόκκινη κάρτα, όπως θα μπορούσε άνετα αλλά πήρε πίσω κάτι πιο σπάνιο. Τον σεβασμό όσων ακόμα εκτιμούν την αυθεντικότητα.

Και σε έναν κόσμο που όλοι περιμένουν να πέσουν ή να πάρουν τους υπόλοιπους μαζί τους στον πάτο επειδή εκείνοι δεν μπορούν να εξελιχθούν, να θυμάσαι να είσαι Χάαλαντ. Όχι γιατί είναι Terminator, αλλά γιατί είναι πάντα ο εαυτός του και όχι ένα αποτέλεσμα του συστήματος.

Και στο φινάλε ήρθε η επιβράβευση...