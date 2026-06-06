Αποχωρεί από την προεδρία της ΑΣΑ ο Δημήτρης Παπαδημητρίου

Μέσω γραπτής δήλωσης, ο ισχυρός άνδρας της ΑΣΑ, Δημήτρης Παπαδημητρίου, έκανε γνωστή την πρόθεσή του να παραχωρήσει τις μετοχές της ομάδας χωρίς κανένα οικονομικό αντάλλαγμα, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να βγουν μπροστά μέχρι τις 20 Ιουνίου.

Μετά από έξι χρόνια γεμάτα προκλήσεις, επιτυχίες και συνεχείς υπερβάσεις, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου αποφάσισε να κλείσει τον κύκλο του στην ηγεσία της θεσσαλικής ΠΑΕ.

Ο έμπειρος παράγοντας εξέφρασε την ανάγκη να «αφήσει χώρο» σε νέους επενδυτές που θα καθοδηγήσουν τον σύλλογο στο επερχόμενο πρωτάθλημα της Super League 2, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι όχι μόνο δεν ζητάει χρήματα για να φύγει, αλλά είναι διατεθειμένος να βοηθήσει και οικονομικά τη νέα προσπάθεια.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου:

«Με τη λήξη και τυπικά της αγωνιστικής σεζόν και καθώς διανύουμε τις πρώτες ημέρες του καλοκαιριού και μιας περιόδου που είναι κρίσιμη για τον σχεδιασμό της κάθε ομάδας, έχω την υποχρέωση, την επιθυμία και την ανάγκη να απευθυνθώ στον κόσμο της Αναγέννησης γνωστοποιώντας τις προθέσεις μου.

Όπως είναι γνωστό η παρουσία μου στη θέση του προέδρου της αγαπημένης μας ομάδας κλείνει φέτος τα έξι χρόνια. Μέσα σε όλο αυτό το διάστημα, με συνθήκες που ορισμένες φορές ήταν απαγορευτικές για οποιαδήποτε αθλητική προσπάθεια (πανδημία, λοκ ντάουν, κατατροφικές πλημμύρες, οικονομική αιμορραγία της πόλης, προβλήματα με το γήπεδο και εντός έδρας αγώνες σε άλλες πόλεις κλπ), κινήθηκε μόνιμα σε πρωταγωνιστικό επίπεδο διεκδικώντας υψηλούς στόχους και ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια που βρήκε στο δρόμο της, ακόμη και τον υποβιβασμό.

Ξεκίνησα, ως γνωστόν, τη θητεία μου όταν η ομάδα βρισκόταν καθηλωμένη στο τοπικό πρωτάθλημα του Νομού μας, με στόχο να την οδηγήσω, μαζί με εκείνους που – άλλος πολύ, άλλος λιγότερο- στήριξαν την προσπάθεια, εκεί που δεν έχει έφθασε ποτέ στην ιστορία της.

Φέτος έγινε μία ακόμη οικονομική υπέρβαση σε συνέχεια των προηγούμενων ετών και η Αναγέννηση διεκδίκησε μέχρι τέλους την άνοδο στη super league 1, συμμετέχοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της σε διαδικασία play off. Δυστυχώς το όνειρο δεν πραγματοποιήθηκε στις λεπτομέρειες.

Ωστόσο με τα όποια λάθη, τις παραλείψεις μου, αλλά και έναν τεράστιο καθημερινό αγώνα προσπάθησα και πιστεύω ότι καταφέραμε – πάντα μαζί με τον κόσμο που ήταν δίπλα σε κάθε αγώνα και σε κάθε συνθήκη – να κρατήσουμε την ομάδα σ’ ένα υψηλότατο επίπεδο και να την καταστήσουμε πρωταγωνίστρια, κάτι που είχε να συμβεί ξανά πολλές δεκαετίες.

Όλα τα παραπάνω, οφείλω να επισημάνω ότι έγιναν, χωρίς την παραμικρή οικονομική βοήθεια από φορείς και οποιονδήποτε άλλο, παρα μόνον με τα πενιχρά έσοδα της ΠΑΕ από τους φιλάθλους της και την προσωπική μου συνδρομή.

Σήμερα, με απόλυτο αίσθημα ευθύνης απέναντι κυρίως στους φιλάθλους που ήταν “βρέξει – χιονίσει” δίπλα στην ομάδα, οφείλω να γνωστοποιήσω την απόφασή μου ν’ αφήσω χώρο σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να ηγηθεί της ΠΑΕ και με αφετηρία το νέο πρωτάθλημα της super league 2 να την οδηγήσει ακόμη ψηλότερα. Όχι μόνο δεν απαιτώ κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα, αλλά θα είμαι στη διάθεση όποιου αναλάβει να συνδράμω και οικονομικά, ενώ ήδη η ΠΑΕ έχει διασφαλισμένη την εγγυητική της.

Επίσης να ενημερώσω ότι αυτή την περίοδο η ομάδα λειτουργεί κανονικά, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την αδειοδότησή της και όποιες υποχρεώσεις έχουν απομείνει για το κλείσιμο της χρονιάς, θα τις αναλάβω προσωπικά.

Επειδή, τέλος, τα χρονικά περιθώρια δεν είναι ανεξάντλητα, είναι καλό ό,τι γίνει να γίνει τουλάχιστον μέχρι τις 20 του τρέχοντος μήνα, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να σχεδιαστεί η ομάδα με τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».