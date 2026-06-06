Φόρμουλα 1: Πήρε στην εκπνοή την pole position στο Μονακό ο Αντονέλι

Το άστρο του Κίμι Αντονέλι έλαμψε για ακόμη μια φορά, με τον 19χρονο Ιταλό της Mercedes να τραβάει όλα τα βλέμματα πάνω του, αρπάζοντας στο τελευταίο δευτερόλεπτο την pole position στο Γκραν Πρι του Μονακό.

Ο 19χρονος προηγείται ήδη στη βαθμολογία του παγκοσμίου πρωταθλήματος και προέρχεται από τέσσερις διαδοχικές νίκες, κάνοντας απίθανό τελευταίο γύρο. Κάπως έτσι, «έκλεψε» την πρωτιά τόσο από τον Σαρλ Λεκλέρ όσο και από τον Μαξ Φερστάπεν, όντας κατά 0,043 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Ολλανδό της Red Bull, ο οποίος θα εκκινήσει τελικά από τη δεύτερη θέση.

Η Ferrari, η οποία θεωρούνταν από πολλούς το μεγάλο φαβορί για το φετινό Grand Prix στο Πριγκιπάτο, περιορίστηκε τελικά στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης. Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε έναν εξαιρετικό χρόνο και κατέλαβε την τρίτη θέση (0,228 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Αντονέλι), αφήνοντας τέταρτο τον τοπικό ήρωα και νικητή του 2024, Σαρλ Λεκλέρ, καθώς ήταν ταχύτερος από τον Μονεγάσκο για μόλις 0,072 δευτερόλεπτα.

Στην πέμπτη θέση του grid θα βρεθεί ο Ιζάκ Χατζάρ με τη δεύτερη Red Bull, ενώ ο έτερος οδηγός της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, απογοήτευσε μένοντας στην έκτη θέση.

Όσο για τη McLaren, η μέρα δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής και περσινός νικητής του Μονακό, Λάντο Νόρις, θα αναγκαστεί να εκκινήσει από την τέταρτη σειρά (7η θέση), έχοντας ακριβώς δίπλα του τον ομόσταβλό του, Όσκαρ Πιάστρι.

Η πρώτη εξάδα: