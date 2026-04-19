Premier League: Την κρίσιμη ώρα «μίλησε» η εμπειρία της Σίτι, 2-1 την Άρσεναλ και… φωτιά στην κορυφή

Onsports Team

Η ομάδα του Μάντσεστερ επικράτησε στο ντέρμπι του Αγγλικού πρωταθλήματος με γκολ των Τσερκί και Χάαλαντ, μείωσε στους 3 βαθμούς τη διαφορά και έχει ματς λιγότερο – Ο Χάβερτζ το γκολ των «κανονιέρηδων» που είχαν δύο δοκάρια.

Η Μάντσεστερ Σίτι του Γκουαρντιόλα, έχει μάθει καλά τον πρωταθλητισμό. Ακόμη κι αν βρέθηκε με την… πλάτη στον τοίχο μέσα στη σεζόν, κατάφερε ξανά να φέρει την κατάσταση στα μέτρα της. Οι «πολίτες» δεν έχασαν την ευκαιρία που τους δόθηκε και με το 2-1 επί της Άρσεναλ, βάζουν «φωτιά» στην κορυφή της Premier League.

Με το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα του Μάντσεστερ μείωσε την απόσταση από τους πρωτοπόρους «κανονιέρηδες» στους 3 βαθμούς, έχοντας όμως ένα ματς λιγότερο. Το οποίο αν πάρουν, θα είναι στην ισοβαθμία με την ομάδα του Αρτέτα.

Η αναμέτρηση ήταν πραγματικό ντέρμπι και ανοιχτή σε κάθε αποτέλεσμα. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Τσερκί στο 16’. Όμως στην αμέσως επόμενη φάση ένα λάθος του Ντοναρούμα έδωσε την ευκαιρία στην Άρσεναλ να «απαντήσει» άμεσα με τον Χάβερτζ.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας κόντρα στον σκόρερ των «κανονιέρηδων» αντέδρασε άψογα στο 59’ γλιτώνοντας σχεδόν σίγουρο γκολ. Δύο λεπτά μετά ο Έζε είχε δοκάρι, με την Άρσεναλ να μην κατορθώνει να προηγηθεί.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ όμως, δεν γινόταν να μείνει… σιωπηλός στο μεγάλο ντέρμπι. Στο 65’ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του Γκουαρντιόλα.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν και δεύτερο δοκάρι στο 73’ σε κεφαλιά του Γκάμπριελ. Κάπου εκεί «έσβησε» το ματς και οδηγήθηκε ως την ολοκλήρωσή του χωρίς τη σπουδαία φάση. Με την Μάντσεστερ Σίτι να «κλειδώνει» την τεράστια νίκη.

PREMIER LEAGUE – 33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μπρέντφορντ-Φούλαμ 0-0

Λιντς-Γουλβς 3-0

(18' Τζάστιν, 20' Οκαφόρ, 90'+ Κάλβερτ/Λιούιν)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 1-2

(68' Οσούλα-32' Ταβερνίερ, 85' Τρουφέ)

Τότεναμ-Μπράιτον 2-2

(39' Πόρο, 77' Σίμονς - 45'+3 Μιτόμα, 90+5’ Ρούτερ)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 0-1

(43' Κούνια)

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 4-3

(2', 36' Γουότκινς, 46' Ρότζερς, 90'+ Εϊμπραχαμ-9' Ριγκ, 86' Χιούμ, 87' Ισιντορ))

Έβερτον-Λίβερπουλ 1-2

(54' Μπέτο-29' Σαλάχ, 90'+ Φαν Ντάικ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι 4-1

(62', 69', 77' Γκιμπς/Γουάιτ, 90'+ Ζεσούς-45+ Φλέμινγκ)

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ 2-1

(16' Τσερκί, 65' Χάαλαντ-18' Χάβερτζ)

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ 20/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρσεναλ 70

Μάντσεστερ Σίτι 67 -32αγ.

Μάντσεστερ Γ. 58

Άστον Βίλα 58

Λίβερπουλ 55

Τσέλσι 48

Μπρέντφορντ 48

Μπόρνμουθ 48

Έβερτον 47

Μπράιτον 47

Σάντερλαντ 46

Φούλαμ 45

Κρίσταλ Πάλας 42 -31αγ.

Νιούκαστλ 42

Λιντς 39

Νότιγχαμ Φόρεστ 36

Γουέστ Χαμ 32 -32αγ.

Τότεναμ 31

Μπέρνλι 20

Γουλβς 17