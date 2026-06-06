Ανησυχία στην Παραγουάη: Τραυματίστηκε και χάνει το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ ο Χούλιο Ενσίσο

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Παραγουάη, μόλις πέντε ημέρες πριν από τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς το μεγάλο της αστέρι, ο Χούλιο Ενσίσο τραυματίστηκε στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. Η «Ασουνσιόν» επικράτησε με 4-0 της Νικαράγουα, ωστόσο το παιχνίδι επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του 22χρονου επιθετικού της Στρασμπούρ, ο οποίος αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας.

Έπειτα από μια σκληρή σύγκρουση με αμυντικό της αντίπαλης ομάδας ο νεαρός άσος ξέσπασε σε κλάματα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο πάνω σε φορείο.

Όπως αποκάλυψε στη συνέντευξη Τύπου ο ομοσπονδιακός τεχνικός της ομάδας, Γκουστάβο Αλφάρο, ο Ενσίσο υπέστη διπλό τραυματισμό στο ισχίο και στον δεξιό μηρό:

«Δέχτηκε την αρχική πρόσκρουση και μου έδωσε σήμα ότι μπορούσε να συνεχίσει. Αμέσως μετά, όμως, δέχτηκε ακόμη ένα χτύπημα στο ισχίο. Τότε φοβήθηκε και έπεσε στο έδαφος, καθώς ο τραυματισμός επηρέασε τον τετρακέφαλό του. Αυτή τη στιγμή του κάνουν εξετάσεις και ελπίζω να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό, ώστε να μπορέσουμε να τον επαναφέρουμε το συντομότερο δυνατό».

Πλέον θεωρείται δεδομένο πως ο Ενσίσο θα απουσιάσει από την εναρκτήρια αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στους Τούρκους, με το ιατρικό επιτελείο να κάνει αγώνα δρόμου για να τον έχει έτοιμο στα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια του ομίλου.