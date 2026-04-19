Ρεάλ Μαδρίτης: Πότε θα ληφθεί η τελική απόφαση για Αρμπελόα

EPA/Ronald Wittek, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Στη Ρεάλ Μαδρίτης επικρατεί στάση αναμονής όσον αφορά το μέλλον του Άλβαρο Αρμπελόα, με τη διοίκηση να επιλέγει να μην προχωρήσει σε άμεσες αποφάσεις πριν ολοκληρωθεί η σεζόν.

Η χρονιά δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες για τους «μερένχες», γεγονός που έχει ανοίξει τη συζήτηση γύρω από την επόμενη μέρα στον πάγκο της ομάδας.

Ο Αρμπελόα ανέλαβε τα ηνία κατά τη διάρκεια της περιόδου, διαδεχόμενος τον Τσάμπι Αλόνσο, ωστόσο δεν κατάφερε να διαφοροποιήσει ουσιαστικά την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Παρά τις προσπάθειες, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά, κάτι που έχει εντείνει τα σενάρια για το αν θα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά.

Παρότι οι φήμες πληθαίνουν, οι άνθρωποι της Ρεάλ εμφανίζονται αποφασισμένοι να εξετάσουν προσεκτικά όλα τα δεδομένα. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο πρόεδρος του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ, σκοπεύει να αξιολογήσει συνολικά την κατάσταση μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων, πριν καταλήξει τόσο για το μέλλον του Αρμπελόα όσο και για τη γενικότερη κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η ομάδα στην τεχνική της ηγεσία.