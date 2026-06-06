Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού, έκανε το 1-1 και το ΜΠΙΦ ήρθε βραδιάτικα με τον Γιάννη Κουβόπουλο στο στούντιο, τον Ηλία Λαλιώτη στο T-Center και καλεσμένο… έκπληξη.

Ο Παναθηναϊκός παίζοντας καταπληκτική άμυνα και έχοντας τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις σε φοβερό επιθετικό βράδυ κατάφερε να πάρει την νίκη, να κάνει το 1-1 και το ΜΠΙΦ ήρθε με… φόρα.

Γιάννης Κουβόπουλος, Ηλίας Λαλιώτης και Νίκος Συρίγος σας υποδέχθηκαν στην παρέα τους και συζήτησαν πολλά και με... έκπληξη τον Τάσο Νικολογιάννη. Για Αταμάν, για Μπαρτζώκα, για Λιόλιο, για διαιτησία και φυσικά για το Game 3 που… έρχεται!

Θυμηθείτε το 7ο επεισόδιο…