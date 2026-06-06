· Παναθηναϊκός

Με κόσμο το Game 4 των τελικών στο T-Center σύμφωνα με τον κανονισμό

Οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι και δεν προβλέπουν κανέναν… κίνδυνο τιμωρίας της έδρας του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της σειράς των τελικών. 

Με κόσμο το Game 4 των τελικών στο T-Center σύμφωνα με τον κανονισμό
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Τα όσα έχουν γραφτεί στο φύλλο αγώνα του Game 2 των τελικών μπορεί να είναι επιβαρυντικά για τον Παναθηναϊκό, η αλήθεια όμως είναι ότι οι “πράσινοι” δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο αποκλεισμού της έδρας τους κατά τη διάρκεια των φετινών τελικών.

Και αυτό γιατί εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός τιμωρηθεί από τη ΔΕΑΒ θα πρέπει να μεσολαβήσουν πέντε ημερολογιακές ημέρες, αλλιώς η τιμωρία μετατίθεται για τη μεθεπόμενη αγωνιστική.

Κάτι που συνέβη και στην πρόσφατη τιμωρία του ΠΑΟΚ, για τα όσα έγιναν στην Πυλαία στο ματς με τον Παναθηναϊκό, με την απόφαση της ΔΕΑΒ να αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Οι αποφάσεις που αφορούν διεξαγωγή του αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) εκτελούνται την επόμενη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία η Κ.Α.Ε. είναι γηπεδούχος, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε ημέρες, οπότε η απόφαση εκτελείται τη μεθεπόμενη αγωνιστική. Για τον υπολογισμό των πέντε (5) ημερών δεν υπολογίζεται η ημέρα έκδοσης της απόφασης και η ημέρα τέλεσης του αγώνα».

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