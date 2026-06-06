Γιαννακόπουλος: «Κύριε Λεπενιώτη όταν ο Φουρνιέ έδειχνε τα γεννητικά όργανα μεταδόθηκε από την ΕΡΤ;»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media δεν άφησε αναπάντητα τα όσα είπε ο Νίκος Λεπενιώτης, μετά το τέλος του Game 2 των τελικών της Basket League, θυμίζοντάς του το βράδυ εκείνο που ο Εβάν Φουρνιέ έδειχνε τα γεννητικά του όργανα στους φίλους του Παναθηναϊκού.

«Κύριε Λεπενιώτη, όταν ο φουρνιέ έδειχνε τα γεννητικά του όργανα μπροστά στους φίλους του Παναθηναϊκού, το περιστατικό μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση;», ανέφερε χαρακτηριστικά το story που αναδημοσίευσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.