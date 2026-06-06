· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Game 4 των τελικών

Η τελευταία αναμέτρηση της σεζόν στο Telekom Center Athens, θα διεξαχθεί στον τέταρτο τελικό της GBL και οι «πράσινοι» έθεσαν στη διάθεση του κοινού τα εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα. 

Παναθηναϊκός AKTOR: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Game 4 των τελικών
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί του Ολυμπιακού, οριστικοποίησε πως θα υπάρξουν τουλάχιστον τέσσερις αγώνες στη σειρά των τελικών της GBL. Το Game 4 θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens και θα είναι σε κάθε περίπτωση το τελευταίο εντός για το «τριφύλλι» για το 2025-26.

Η «πράσινη» ΚΑΕ λίγο μετά το Game 2, έθεσε στη διάθεση των φιλάθλων της τα εισιτήρια για το 4ο ματς της σειράς. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 21:00.

COMMENTS
LATEST NEWS
01:06 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 68-58: Τα highlights του Game 2

01:01 GREEK BASKET LEAGUE

Ο απόηχος από το Game 2 της σειράς των τελικών, από το Telekom Center

00:20 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Game 4 των τελικών

00:10 GREEK BASKET LEAGUE

Ο Μπαρτζώκας τσακωνόταν με τον Σάββα Αρώνη ενώ η ΕΡΤ τον περίμενε για δηλώσεις!

23:58 OPINION

ΣΣΣΣΣΣΣ, Παναθηναϊκός κόντρα σε όλους και με τον προκλητικό Μπαρτζώκα ατιμώρητο!

23:57 SUPER LEAGUE

Άρης: Επέμβαση για τον Χόνγκλα που είναι κοντά στην παραμονή

23:54 GREEK BASKET LEAGUE

Αταμάν: «Κερδίσαμε αλλά και πάλι δεν κερδίσαμε τις βολές»

23:33 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: «Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του;»

23:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραζιλία: Ελπίζουν πως ο Νεϊμάρ θα προπονηθεί τη Δευτέρα

23:19 GREEK BASKET LEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν τον ακουμπάει κανείς, τι ασυλία είναι αυτή;»

23:03 GREEK BASKET LEAGUE

Mπαρτζώκας: «Παίξαμε τελείως λάθος»

23:00 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Το τελειωτικό «χτύπημα» από Ρογκαβόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας