Παναθηναϊκός AKTOR: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Game 4 των τελικών

Η νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί του Ολυμπιακού, οριστικοποίησε πως θα υπάρξουν τουλάχιστον τέσσερις αγώνες στη σειρά των τελικών της GBL. Το Game 4 θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens και θα είναι σε κάθε περίπτωση το τελευταίο εντός για το «τριφύλλι» για το 2025-26.

Η «πράσινη» ΚΑΕ λίγο μετά το Game 2, έθεσε στη διάθεση των φιλάθλων της τα εισιτήρια για το 4ο ματς της σειράς. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 21:00.