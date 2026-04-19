Ο Πογέτ παίρνει τη θέση του Δώνη στην Αλ Καλίτζ

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον πάγκο της Αλ Καλίτζ, καθώς ο Γιώργος Δώνης βρίσκεται ένα βήμα πριν από την αποχώρησή του, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα, ο Έλληνας προπονητής έχει ήδη έρθει σε πλήρη συμφωνία με την ομοσπονδία, με βασικό στόχο να οδηγήσει τα «πράσινα γεράκια» στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η επικείμενη αποχώρησή του έχει ενεργοποιήσει άμεσα τη διοίκηση της Αλ Καλίτζ, η οποία κινείται για την επόμενη μέρα στην τεχνική ηγεσία. Όπως αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα, ο βασικός υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Δώνη είναι ο Γκουστάβο Πογέτ, ένας προπονητής με σημαντική εμπειρία και γνώριμος στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον Ουρουγουανό τεχνικό να αναμένεται σύντομα στη Σαουδική Αραβία, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να επισημοποιηθεί η συμφωνία. Εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, ο Πογέτ θα είναι αυτός που θα αναλάβει να οδηγήσει την ομάδα στη συνέχεια της σεζόν, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.