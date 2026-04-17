Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα έχασε τη 10η θέση για μία ισοπαλία...
Στις λεπτομέρειες χάθηκε από τη Τσεχία η 10η θέση στην κατάταξη της UEFA για την Ελλάδα, μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ.
Η ΑΕΚ άγγιξε το θαύμα της ανατροπής κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο, αλλά δεν τα κατάφερε, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό με συνολικό σκορ 4-3, στα προημιτελικά του Conference League.
Μια εξέλιξη που πληγώνει και την Ελλάδα, η οποία έχασε στις λεπτομέρειες τη 10η θέση στην κατάταξη της UEFA και την ευκαιρία να βγάλει τον πρωταθλητή της επόμενης σεζόν απευθείας στη League phase του Champions League της σεζόν 2027-28.
Μάλιστα, η Τσεχία κράτησε τη 10η θέση για μόλις μία... ισοπαλία!
Tα ευρωπαϊκά εισιτήρια της σεζόν 2027-28:
- Ο πρωταθλητής θα παίξει στα πλέι-οφ του Champions League στο μονοπάτι των πρωταθλητών
- Ο κυπελλούχος θα παίξει στα πλέι-οφ του Europa League
- Ο δευτεραθλητής θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών.
- Ο τρίτος θα παίξει στον 2ο προκριματικό του Europa League.
- O τέταρτος θα παίξει στον 2ο προκριματικό του Conference League
Η βαθμολογία της UEFA
10. Τσεχία 48.525
11. ΕΛΛΑΔΑ 48.412
12. Πολωνία 46.750
13. Δανία 42.106
14. Νορβηγία 41.237
15. ΚΥΠΡΟΣ 35.693