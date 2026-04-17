Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα έχασε τη 10η θέση για μία ισοπαλία...

Στις λεπτομέρειες χάθηκε από τη Τσεχία η 10η θέση στην κατάταξη της UEFA για την Ελλάδα, μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ άγγιξε το θαύμα της ανατροπής κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο, αλλά δεν τα κατάφερε, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό με συνολικό σκορ 4-3, στα προημιτελικά του Conference League.

Μια εξέλιξη που πληγώνει και την Ελλάδα, η οποία έχασε στις λεπτομέρειες τη 10η θέση στην κατάταξη της UEFA και την ευκαιρία να βγάλει τον πρωταθλητή της επόμενης σεζόν απευθείας στη League phase του Champions League της σεζόν 2027-28.

Μάλιστα, η Τσεχία κράτησε τη 10η θέση για μόλις μία... ισοπαλία!

Tα ευρωπαϊκά εισιτήρια της σεζόν 2027-28:

Ο πρωταθλητής θα παίξει στα πλέι-οφ του Champions League στο μονοπάτι των πρωταθλητών

Ο κυπελλούχος θα παίξει στα πλέι-οφ του Europa League

Ο δευτεραθλητής θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών.

Ο τρίτος θα παίξει στον 2ο προκριματικό του Europa League.

O τέταρτος θα παίξει στον 2ο προκριματικό του Conference League

Η βαθμολογία της UEFA

10. Τσεχία 48.525

11. ΕΛΛΑΔΑ 48.412

12. Πολωνία 46.750

13. Δανία 42.106

14. Νορβηγία 41.237

15. ΚΥΠΡΟΣ 35.693