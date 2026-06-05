· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: «Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του;»

Οργισμένη αντίδραση της «πράσινης» ΚΑΕ για την συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα αλλά και τις δηλώσεις του Νίκου Λεπενιώτη. 

Παναθηναϊκός AKTOR: «Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του;»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οργή στον Παναθηναϊκό AKTOR για την ασυλία στη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά και τη στάση του Ολυμπιακού που στοχοποίησε – μέσω δηλώσεων του Νίκου Λεπενιώτη – δημοσιογράφους της ΕΡΤ. Οι «πράσινοι» εξέδωσαν ανακοίνωση, μέσω της οποίας αποκάλυψαν και το τι είπε ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» στον Σάββα Αρώνη.

Αναλυτικά:

«Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζώκα; Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές και να απαιτείται η επέμβαση παραγόντων των άλλων ομάδων, για να τον βάλουν στη θέση του, ενώ εκείνοι δεν αντιδρούν; Ως πότε θα επιτρέπουν σε αυτόν τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες, όπως έκανε με τον μάνατζερ του Παναθηναϊκού, Σάββα Αρώνη μετά το τέλος του αγώνα μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων λέγοντας συγκεκριμένα: “Μας κάνει παρατήρηση και ο Αρώνης, γαμώ το σπίτι του”.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της καταθέτοντας στις αρχές όλο το αποδεικτικό υλικό.

Σχετικά με τις δηλώσεις του ήδη καταδικασμένου και έκπτωτου Νίκου Λεπενιώτη, είναι αυτονόητο πως πρέπει να επέμβει και ο αθλητικός εισαγγελέας για τη στοχοποίηση δημοσιογράφων της κρατικής τηλεόρασης. Επιτέλους αιδώς».

COMMENTS
LATEST NEWS
01:06 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 68-58: Τα highlights του Game 2

01:01 GREEK BASKET LEAGUE

Ο απόηχος από το Game 2 της σειράς των τελικών, από το Telekom Center

00:20 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Game 4 των τελικών

00:10 GREEK BASKET LEAGUE

Ο Μπαρτζώκας τσακωνόταν με τον Σάββα Αρώνη ενώ η ΕΡΤ τον περίμενε για δηλώσεις!

23:58 OPINION

ΣΣΣΣΣΣΣ, Παναθηναϊκός κόντρα σε όλους και με τον προκλητικό Μπαρτζώκα ατιμώρητο!

23:57 SUPER LEAGUE

Άρης: Επέμβαση για τον Χόνγκλα που είναι κοντά στην παραμονή

23:54 GREEK BASKET LEAGUE

Αταμάν: «Κερδίσαμε αλλά και πάλι δεν κερδίσαμε τις βολές»

23:33 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: «Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του;»

23:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραζιλία: Ελπίζουν πως ο Νεϊμάρ θα προπονηθεί τη Δευτέρα

23:19 GREEK BASKET LEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν τον ακουμπάει κανείς, τι ασυλία είναι αυτή;»

23:03 GREEK BASKET LEAGUE

Mπαρτζώκας: «Παίξαμε τελείως λάθος»

23:00 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Το τελειωτικό «χτύπημα» από Ρογκαβόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας