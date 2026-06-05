Παναθηναϊκός AKTOR: «Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του;»

Οργή στον Παναθηναϊκό AKTOR για την ασυλία στη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά και τη στάση του Ολυμπιακού που στοχοποίησε – μέσω δηλώσεων του Νίκου Λεπενιώτη – δημοσιογράφους της ΕΡΤ. Οι «πράσινοι» εξέδωσαν ανακοίνωση, μέσω της οποίας αποκάλυψαν και το τι είπε ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» στον Σάββα Αρώνη.

Αναλυτικά:

«Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζώκα; Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές και να απαιτείται η επέμβαση παραγόντων των άλλων ομάδων, για να τον βάλουν στη θέση του, ενώ εκείνοι δεν αντιδρούν; Ως πότε θα επιτρέπουν σε αυτόν τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες, όπως έκανε με τον μάνατζερ του Παναθηναϊκού, Σάββα Αρώνη μετά το τέλος του αγώνα μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων λέγοντας συγκεκριμένα: “Μας κάνει παρατήρηση και ο Αρώνης, γαμώ το σπίτι του”.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της καταθέτοντας στις αρχές όλο το αποδεικτικό υλικό.

Σχετικά με τις δηλώσεις του ήδη καταδικασμένου και έκπτωτου Νίκου Λεπενιώτη, είναι αυτονόητο πως πρέπει να επέμβει και ο αθλητικός εισαγγελέας για τη στοχοποίηση δημοσιογράφων της κρατικής τηλεόρασης. Επιτέλους αιδώς».