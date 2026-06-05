ΣΣΣΣΣΣΣ, Παναθηναϊκός κόντρα σε όλους και με τον προκλητικό Μπαρτζώκα ατιμώρητο!

Τον Παναθηναϊκό θα τον σέβεστε. Και όταν δεν τον σέβεστε και η διαιτησία δεν είναι 100-0 σε βάρος του, αλλά 70-30 σε βάρος του όπως ήταν σήμερα τότε θα γίνεται αυτό, που έγινε απόψε. Βγήκαν τα πράσινα λιοντάρια από τα αποδυτήρια και με την καθοδήγηση του Αταμάν πέρασαν από πάνω τον Ολυμπιακό και έκαναν το 1-1.

Και για να είμαστε σωστοί απόψε φαίνεται η κλοπή, που έγινε την Τετάρτη στο ΣΕΦ. Τώρα η σειρά θα ήταν 2-0 υπέρ του Παναθηναϊκού και μετά για να σωθούν θα έπρεπε να παίζουν 4 Τσαρούχες σε κάθε παιχνίδι. Ετσι , όπως μπήκε ο Παναθηναϊκός σήμερα στο ΟΑΚΑ μόνο με όργια όπως έγιναν την Τετάρτη δεν θα κέρδιζε. Και πάλι βέβαια η τριάδα, που ήταν ένας και ένας άφησαν το ξύλο στον Ναν ατιμώρητο, αλλά η λύσσα του επτάστερου ήταν τέτοια, που δεν μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν.

Πρωταγωνιστής ήταν ο μοιραίος στο ΣΕΦ. Ο τεράστιος Χέιζ Ντέιβις έκανε μεγάλο παιχνίδι και όταν έβαλε το πρώτο, άρχιζε να βομβαρδίζει από παντού. Και δίποντα και τρίποντα το έβλεπε το καλάθι σαν βαρέλι και έριξε στο καναβάτσο τον ζαλισμένο Ολυμπιακό. Ολη η ομάδα του Παναθηναϊκού έπαιξε τρομερή άμυνα και άφησε τον Ολυμπιακό μακριά από τα δικά του νούμερα. Στο πρώτο ματς που δεν έκανε ρεκόρ βολών. Τυχαίο; Δεν νομίζω.

Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός, αυτός είναι ο επτάστερος και θα τον σέβεστε. Απόψε στο γήπεδο, πάνω στο παρκέ φάνηκε ότι όταν δεν του δίνουν δώρα βολές με το φύσημα δεν μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Μπράβο σε όλους, όλοι ήταν φοβεροί και έπαιξαν με ψυχή, πάθος για να πάρουν τη νίκη και να στείλουν μήνυμα.

Οσο για τον Μπαρτζώκα αυτά, που κάνει έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Η ασυλία του δεν έχει προηγούμενο, χτυπιέται και δεν παίρνει ποτέ τεχνική ποινή. Ντρέπονται, η φοβούνται οι διαιτητές του Λιόλιου(για πόσο;) να του δώσουν τεχνική ποινή και σήμερα είδαμε το εξής φοβερό. Ο διαιτητής Παπαπέτρου να δίνει εξηγήσεις για ένα σφύριγμα σωστό στον Μπαρτζώκα. Ο Λεσόρ γλύστρισε και όπως έπεφτε ο Χολ έπεσε μπρος τα πίσω πάνω του και ο Μπαρτζώκας αυτό το ήθελε αντιαθλητικό στον Λεσόρ.

Επειδή αυτή την φορά δεν πήρε δώρο ο Μπαρτζώκας ο Παπαπέτρου απολογήθηκε! Απίστευτα πράγματα. Ο διαιτητής να απολογείται στον Μπαρτζώκα και μετά θέλουμε τα εργαλεία του Λιόλιου να του δώσουν τεχνική ποινή. Και τώρα πάμε ΣΕΦ να αντιμετωπίσουμε την Τσαρούχα και την παρέα της.