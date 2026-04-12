Μαρί-Λουίζ Έτα: Η πρώτη γυναίκα που θα προπονήσει ομάδα Bundesliga

Onsports Team

Στα 34 της χρόνια γράφει ιστορία καθώς αναλαμβάνοντας τις τύχες της Ουνιόν Βερολίνου, γίνεται η πρώτη γυναίκα σε πάγκο ομάδα της κορυφαίας γερμανικής λίγκας.

Ο Στέφεν Μπάουμγκαρντ αποτελεί παρελθόν για την Ουνιόν Βερολίνου. Την ομάδα της γερμανικής πρωτεύουσας στην Bundesliga, αναλαμβάνει η Μαρί-Λουίζ Έτα. Στα 34 της χρόνια περνά στην ιστορία, καθώς ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν έχει εργαστεί γυναίκα σε ρόλο πρώτου προπονητή ομάδας της γερμανικής κορυφαίας λίγκας.

Τον Νοέμβριο του 2023 είχε γίνει η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε ρόλο βοηθού προπονητή στην Bundesliga και στο Champions League. Ήταν στο πλευρό των Μάρκο Γκρότε και Νέναντ Μπιέλιτσα, συμμετέχοντας στην παραμονή της Ουνιόν στην κατηγορία.

Το 2024-25 επέστρεψε στην U19 του γερμανικού κλαμπ. Με το ποδόσφαιρο ασχολήθηκε ως αθλήτρια και μάλιστα κορυφαίου επιπέδου. Το 2010 κατέκτησε το Champions League με την Πότσνταμ, καθώς και πρωταθλήματα Γερμανίας. Με την U20 της χώρας, πήρε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Στα 26 της χρόνια σταμάτησε το ποδόσφαιρο και συνεργάστηκε με τη Βέρντερ Βρέμης και τη γερμανική Ομοσπονδία. Πριν τρία χρόνια πήρε το UEFA Pro License. Εν συνεχεία εντάχθηκε στις ακαδημίες της Ουνιόν Βερολίνου ξεκινώντας καριέρα προπονήτριας.

Είναι παντρεμένη με τον Μπένζαμιν Έτα, ο οποίος είναι προπονητής της U20 των γυναικών της Λειψίας.