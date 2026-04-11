Ελβετία: Αναβολή στο Τουν-Βασιλεία λόγω πυρκαγιάς στα αποδυτήρια

EPA/LEONHARD SIMON, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Ο αγώνας της ελβετικής Super League μεταξύ της Τουν και της Βασιλείας, προγραμματισμένος για το βράδυ του Μ. Σαββάτου (11/04) στις 21:30, αναβλήθηκε μετά από πυρκαγιά στα αποδυτήρια της Βασιλείας στο St. Jakob-Park.

Ο ελβετικός σύλλογος ανακοίνωσε το περιστατικό μέσω δελτίου Τύπου στην ιστοσελίδα του:

«Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στα αποδυτήρια της πρώτης ομάδας στο St. Jakob-Park αργά το βράδυ της Παρασκευής, 10 Απριλίου 2026, για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Αναφέρθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές, αλλά ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε».

ℹ️ ????? ?? ?????? ????????????: ??????????? ??? – ???



Die für heute angesetzte Partie zwischen dem FC Thun und dem FC Basel 1893 kann nicht stattfinden. Grund dafür ist ein Brand im Kabinentrakt der 1. Mannschaft des FC Basel 1893 im… pic.twitter.com/wsX88UL39V — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) April 11, 2026

Μετά από αυτό-όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «L' Equipe»-, η ελβετική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανέβαλε επίσημα τον αγώνα μεταξύ της Τουν και της Βασιλείας, που ήταν προγραμματισμένος για την 33η και τελευταία αγωνιστική του ελβετικού πρωταθλήματος.

Αυτή η αναβολή έρχεται κατόπιν αιτήματος της Βασιλείας, η οποία δήλωσε ότι «δεν μπόρεσε να παίξει τον εκτός έδρας αγώνα της εναντίον της Τουν» λόγω των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά. Αυτό περιλαμβάνει τα αποδυτήρια, τα ντους, τα γραφεία και τον εξοπλισμό: παπούτσια, εκτός έδρας εμφάνιση, ρούχα προπόνησης και άλλα.