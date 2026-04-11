Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελβετία: Αναβολή στο Τουν-Βασιλεία λόγω πυρκαγιάς στα αποδυτήρια
EPA/LEONHARD SIMON, ΑΜΠΕ
Onsports Team 11 Απριλίου 2026, 17:24
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Βασιλεία

Ελβετία: Αναβολή στο Τουν-Βασιλεία λόγω πυρκαγιάς στα αποδυτήρια

Ο αγώνας της ελβετικής Super League μεταξύ της Τουν και της Βασιλείας, προγραμματισμένος για το βράδυ του Μ. Σαββάτου (11/04) στις 21:30, αναβλήθηκε μετά από πυρκαγιά στα αποδυτήρια της Βασιλείας στο St. Jakob-Park.

Ο ελβετικός σύλλογος ανακοίνωσε το περιστατικό μέσω δελτίου Τύπου στην ιστοσελίδα του:

«Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στα αποδυτήρια της πρώτης ομάδας στο St. Jakob-Park αργά το βράδυ της Παρασκευής, 10 Απριλίου 2026, για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Αναφέρθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές, αλλά ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε».

Μετά από αυτό-όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «L' Equipe»-, η ελβετική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανέβαλε επίσημα τον αγώνα μεταξύ της Τουν και της Βασιλείας, που ήταν προγραμματισμένος για την 33η και τελευταία αγωνιστική του ελβετικού πρωταθλήματος.

Αυτή η αναβολή έρχεται κατόπιν αιτήματος της Βασιλείας, η οποία δήλωσε ότι «δεν μπόρεσε να παίξει τον εκτός έδρας αγώνα της εναντίον της Τουν» λόγω των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά. Αυτό περιλαμβάνει τα αποδυτήρια, τα ντους, τα γραφεία και τον εξοπλισμό: παπούτσια, εκτός έδρας εμφάνιση, ρούχα προπόνησης και άλλα.



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved