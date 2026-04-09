Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Με Μάνταλο και Περέιρα η «Ένωση» | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς, ενόψει του Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ, για τα προημιτελικά του Conference League.

Η πιο μεγάλη ευρωπαϊκή ώρα (μέχρι την επόμενη) είναι τώρα για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει (19:45) τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη, στον πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε δύο αλλαγές σε σχέση με το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Πέτρος Μάνταλος παίρνει θέση βασικού για να παίξει δίπλα στον Ορμπελίν Πινέδα, αφήνοντας στον πάγκο τον Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος είναι ένας από τους έξι παίκτες που βρίσκονται στο όριο καρτών. Η άλλη αλλαγή είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας, όπου ο Σταύρος Πήλιος επιστρέφει αντί του Τζέιμς Πενράις.

Τη θέση του στην ενδεκάδα διατήρησε ο Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος ήταν πολύ καλό στο ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης». Όσον αφορά στη Ράγιο Βαγιεκάνο, ο Ινίγο Πέρεθ την παρατάσσει με σύστημα 4-2-3-1.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Περέιρα, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Γκεοργκίεβ, Πενράις, Γκατσίνοβιτς, Μάριν, Καλοσκάμης, Ελίασον, Κουτέσα, Ζίνι.

Η ενδεκάδα της Ράγιο Βαγιεκάνο: Μπατάλια, Ράτσιου, Λεζέν, Φελίπε, Τσαβαρία, Παλαθόν, Σις, Λόπεθ, Ακχομάχ, Ντε Φρούτος, Γκαρθία.