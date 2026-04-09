Μάρκο Λιβάγια: Έγραψε ιστορία στην Χάιντουκ - Έγινε ο πρώτος της σκόρερ στο πρωτάθλημα

Με δύο υπέροχα γκολ, ο Μάρκο Λιβάγια έγραψε ιστορία στη Χάιντουκ Σπλιτ, φτάνοντας τα 90 τέρματα σε επίπεδο πρωταθλήματος και ισοφαρίζοντας τον Μίο Τσάκτας ως πρώτος σκόρερ στην ιστορία του κροατικού συλλόγου.

Η εμφάνισή του ήταν καθοριστική στη νίκη με 3-1 επί της Ίστρα, και πλέον είναι θέμα χρόνου να ξεπεράσει τον Τσάκτας και να μείνει μόνος πρώτος.

Η Χάιντουκ Σπλιτ βρίσκεται στη 2η θέση του πρωταθλήματος, στο -10 από την πρωτοπόρο Ντινάμο Ζάγκρεμπ, με τον Λιβάγια να έχει φέτος στο ενεργητικό του οκτώ γκολ και πέντε ασίστ σε 20 αναμετρήσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή συνεισφορά του στην ομάδα.