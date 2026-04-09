Μάρκο Λιβάγια: Έγραψε ιστορία στην Χάιντουκ - Έγινε ο πρώτος της σκόρερ στο πρωτάθλημα
Onsports Team 09 Απριλίου 2026, 07:44
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Χάιντουκ Σπλιτ

Μάρκο Λιβάγια: Έγραψε ιστορία στην Χάιντουκ - Έγινε ο πρώτος της σκόρερ στο πρωτάθλημα

Μεγάλο επίτευγμα για τον πρώην φορ της ΑΕΚ.

Με δύο υπέροχα γκολ, ο Μάρκο Λιβάγια έγραψε ιστορία στη Χάιντουκ Σπλιτ, φτάνοντας τα 90 τέρματα σε επίπεδο πρωταθλήματος και ισοφαρίζοντας τον Μίο Τσάκτας ως πρώτος σκόρερ στην ιστορία του κροατικού συλλόγου.

Η εμφάνισή του ήταν καθοριστική στη νίκη με 3-1 επί της Ίστρα, και πλέον είναι θέμα χρόνου να ξεπεράσει τον Τσάκτας και να μείνει μόνος πρώτος.

Η Χάιντουκ Σπλιτ βρίσκεται στη 2η θέση του πρωταθλήματος, στο -10 από την πρωτοπόρο Ντινάμο Ζάγκρεμπ, με τον Λιβάγια να έχει φέτος στο ενεργητικό του οκτώ γκολ και πέντε ασίστ σε 20 αναμετρήσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή συνεισφορά του στην ομάδα.

Τα ιστορικά γκολ του Λιβάγια στην Χάιντουκ



NBA
