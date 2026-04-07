Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανακοινώθηκε η παραμονή Μαγκουάιρ

Ο Χάρι Μαγκουάιρ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς υπέγραψε νέο συμβόλαιο που τον δεσμεύει με τον σύλλογο έως το καλοκαίρι του 2027, με οψιόν επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο.

Παρά την έντονη κριτική που έχει δεχθεί κατά καιρούς και τα λάθη που τον έχουν φέρει στο επίκεντρο, ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός παραμένει βασικό κομμάτι της ομάδας, με τη διοίκηση να επισημοποιεί την ανανέωση της συνεργασίας τους. Το νέο συμβόλαιο ήρθε σε μια περίοδο που ο 33χρονος επέστρεψε και στην εθνική Αγγλίας, αγωνιζόμενος στα παιχνίδια του Μαρτίου, γεγονός που ενισχύει τις πιθανότητές του να συμπεριληφθεί στην αποστολή του Τόμας Τούχελ για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Από τον Ιανουάριο και έπειτα, όταν ο Μάικλ Κάρικ ανέλαβε την ομάδα, ο Μαγκουάιρ έχει σταθερή παρουσία στην ενδεκάδα, συμβάλλοντας στην αγωνιστική βελτίωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία μετρά μόλις μία ήττα στα τελευταία δέκα παιχνίδια και έχει ανέβει στην τρίτη θέση της Premier League.

Μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου: «Το να εκπροσωπώ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι η απόλυτη τιμή. Είναι μια ευθύνη που κάνει εμένα και την οικογένειά μου περήφανους κάθε μέρα».

«Είμαι ενθουσιασμένος που επεκτείνω την πορεία μου σε αυτόν τον απίστευτο σύλλογο για τουλάχιστον οκτώ σεζόν και συνεχίζω να αγωνίζομαι μπροστά στους ξεχωριστούς μας φιλάθλους, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες υπέροχες στιγμές μαζί.

Μπορείς να νιώσεις τη φιλοδοξία και τις δυνατότητες αυτής της συναρπαστικής ομάδας. Η αποφασιστικότητα σε ολόκληρο τον σύλλογο για τη διεκδίκηση μεγάλων τίτλων είναι ξεκάθαρη για όλους και είμαι βέβαιος ότι οι καλύτερες στιγμές μας είναι ακόμα μπροστά μας», συμπλήρωσε.

Η νέα συμφωνία σημαίνει πως ο Μαγκουάιρ θα συμπληρώσει τουλάχιστον οκτώ σεζόν στο Μάντσεστερ, όπου αγωνίζεται από τον Αύγουστο του 2019, όταν αποκτήθηκε από τη Λέστερ έναντι 85 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που τότε αποτελούσε παγκόσμιο ρεκόρ για αμυντικό.

Στο διάστημα της παρουσίας του στον σύλλογο, ο πρώην παίκτης της Χαλ έχει κατακτήσει το FA Cup και το Carabao Cup, ενώ μετρά συνολικά 266 συμμετοχές και 17 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.