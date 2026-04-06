Μεταγραφές, Μπριζ: «Θα πετάξει στα σκουπίδια προτάσεις για Τζόλη κάτω από 30.000.000 ευρώ»

Ο Χρήστος Τζόλης αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της Μπριζ, με τον βελγικό σύλλογο να μην εμφανίζεται διατεθειμένος να τον παραχωρήσει αν δεν ικανοποιηθούν πλήρως οι οικονομικές του απαιτήσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο, η διοίκηση της ομάδας έχει ξεκαθαρίσει πως οποιαδήποτε πρόταση κάτω των 30 εκατομμυρίων ευρώ θα απορρίπτεται χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η φετινή σεζόν είναι εξαιρετική για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος μετρά ήδη 14 γκολ και 19 ασίστ σε 42 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπριζ. Οι επιδόσεις αυτές έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τη χρηματιστηριακή του αξία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τη διοίκηση του συλλόγου να παρακολουθεί στενά το έντονο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από αρκετές μεγάλες ομάδες.

Ανάμεσα στους συλλόγους που έχουν συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με τον άλλοτε άσο του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι Ατλέτικο, Λίβερπουλ και Νάπολι. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η «Voetbalzone», καμία ομάδα δεν πρόκειται να καταφέρει να αποκτήσει τον Τζόλη χωρίς να καταθέσει μία ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του δημοσιεύματος, σύμφωνα με την οποία «η Κλαμπ Μπριζ θα πετάξει προσφορές κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ κατευθείαν στα σκουπίδια». Μέχρι σήμερα, ο Τζόλης έχει καταγράψει συνολικά 35 γκολ σε 98 συμμετοχές με τον βελγικό σύλλογο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία.