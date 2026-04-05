Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε τεχνητό κώμα - Άμεσα στο Βουκουρέστι ο Ραζβάν Λουτσέσκου

Για την πατρίδα του αναμένεται να αναχωρήσει άμεσα ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, μια και ο πατέρας του μπήκε σε τεχνητό κώμα.

Δύσκολες ώρες περνά η οικογένεια Λουτσέσκου, καθώς η κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα παρουσίασε αιφνίδια και σοβαρή επιδείνωση, με αποτέλεσμα να τεθεί σε τεχνητό κώμα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και προκαλούν έντονη ανησυχία στους οικείους του.

Την ίδια ώρα, στο Βουκουρέστι αναμένεται μέσα στη μέρα ο γιος του, Ραζβάν, ο οποίος πρόκειται να αναχωρήσει εσπευσμένα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs, προκειμένου να βρεθεί άμεσα στο πλευρό του πατέρα του. Παρά τα όσα μεταδίδονται από ορισμένα ρουμανικά μέσα, δεν έχει ήδη ταξιδέψει, αλλά σχεδιάζει να αναχωρήσει αμέσως μετά το παιχνίδι, πιθανότατα με ιδιωτική πτήση, ώστε να κερδίσει πολύτιμο χρόνο.

Ο 80χρονος τεχνικός είχε ήδη επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό τις τελευταίες ημέρες, καθώς πριν από μία εβδομάδα είχε υποστεί λιποθυμικό επεισόδιο, ενώ την Παρασκευή παρουσίασε έμφραγμα. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε εκ νέου, με έντονες αρρυθμίες που δεν κατέστη δυνατό να αντιμετωπιστούν φαρμακευτικά, οδηγώντας τους γιατρούς στην απόφαση για τεχνητό κώμα.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη είχε υποβληθεί σε επέμβαση τοποθέτησης απινιδωτή, ενώ μετά το έμφραγμα χρειάστηκε να υποβληθεί σε τρεις ανανήψεις προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή, με τους γιατρούς να προχωρούν και στην τοποθέτηση πέντε στεντ.