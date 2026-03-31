Εθνική Ελπίδων: Ήττα με 2-0 από τη Γερμανία, αλλά ελπίζει ακόμα

Οnsports Team

Πάλεψε η Ελλάδα κόντρα στην ισχυρή Γερμανία και παρότι ηττήθηκε με 2-0, η πρόκριση είναι ακόμα στα «πόδια» της.

Την πρώτη της ήττα στους προκριματικούς του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2027 γνώρισε η Εθνική ομάδα U21.

Οι Ελπίδες του Γιάννη Ταουσιάνη έχασαν 2-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας από τη Γερμανία και έπεσαν στη 2η θέση του 6ου ομίλου.

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν πλέον στους 18 βαθμούς αλλά οι Γερμανοί υπερτερούν καθώς είχαν ηττηθεί 3-2 στον αντίστοιχο αγώνα του πρώτου γύρου.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα παραμένει στη διεκδίκηση της πρόκρισης, ωστόσο θα πρέπει να συνεχίσει έως το τέλος των προκριματικών χωρίς άλλες απώλειες ώστε να περάσει στους τελικούς, τουλάχιστον ως καλύτερη δεύτερη των ομίλων.

Το σκορ άνοιξε στο 11ο λεπτό με καταπληκτικό τελείωμα ο Σαΐντ Ελ Μάλα, ενώ ο Αντον Κάντε διαμόρφωσε το 0-2 με κεφαλιά στο 73'.

Η Ελλάδα είχε τις δικές τις στιγμές με καλύτερες τον συνδυασμό Κωστούλα και Μπρέγκου στο 71' και την προσπάθεια του Ράλλη στο 82', αλλά σε αμφότερες επενέβη ο Μπάκχαους.

ΕΛΛΑΔΑ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Φίλων (70' Κ. Κωστούλας), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρας (70' Μπρέγκου), Κοντούρης (78' Ράλλης), Γκούμας, Καλοσκάμης, Μπ.Κωστούλας, Κούτσιας (56' Τσαντήλας)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Αντόνιο ντι Σάλβο): Μπάκχαους, Γκέχτερ (45+1' Μοργκάλα), Γελτς, Κουαρσί, Ούλριχ (74' Ρότε), Μπίσοφ, Κέμλαϊν, Κιομούρ, Ελ Μάλα (74' Ιμπραχίμοβιτς) , Καντέ (87' Πεϊτσίνοβιτς), Τρεσόλντι (87' Βάιπερ)