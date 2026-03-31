Εθνική Ελπίδων: Ανοίγουν δύο ακόμα θύρες για τον «τελικό» με την Γερμανία
Νέα περισσότερα εισιτήρια έχουν τεθεί στη διάθεση των Ελλήνων φιλάθλων για τον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων με την Γερμανία, το απόγευμα της Τρίτης (31/03) στο «Απ. Νικολαΐδης».
Το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» υποδέχεται την αντίστοιχη ομάδα των «πάντσερ» στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου των προκριματικών για το EURO 2027. Η «γαλανόλευκη» είναι επικεφαλής του γκρουπ, μετρώντας 6Χ6 και με τη νίκη απέναντι στην Γερμανία θα «αγκαλιάσει» την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.
Το ενδιαφέρον για τον αγώνα είναι έντονο και όπως ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ, στο ματς της Τρίτης (31/03) θα ανοίξουν δύο ακόμα θύρες για τις ανάγκες των Ελλήνων φιλάθλων. Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:
«Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενημερώνει τους φιλάθλους ότι λόγω της αυξημένης ζήτησης εισιτηρίων για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ελπίδων με την Γερμανία, τέθηκαν σε κυκλοφορία ακόμη περισσότερα εισιτήρια, καθώς άνοιξαν και οι θύρες 2 και 5 του "Απόστολος Νικολαΐδης", όπου θα διεξαχθεί η κρίσιμη αναμέτρηση (31/03, 19:00).
Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος θα είναι δωρεάν για το κοινό, όπως σε όλους τους αγώνες έως τώρα, ωστόσο απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της ticketmaster (πατήστε ΕΔΩ) για την ταυτοποίηση του κατόχου.
Η στήριξη από το φίλαθλο κοινό και το έντονο ενδιαφέρον τους προς την Εθνική Ελπίδων και την προσπάθεια που κάνει να προκριθεί στην τελική φάση του U21 EURO 2027 είναι εξόχως σημαντική και κομβικής σημασίας για τους διεθνείς και το τεχνικό επιτελείο. Εξασφαλίζοντας τη θέση μας στο γήπεδο δηλώνουμε έτοιμοι να γίνουμε "ένα" με την Εθνική στην προσπάθεια της για πρόκριση στα τελικά!
*Σημειώνεται ότι για την είσοδο στους αγώνες της Εθνικής Ελπίδων δεν απαιτείται η διαδικασία μέσω Gov.gr Wallet».