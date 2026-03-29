Τότεναμ: Τέλος ο Ίγκορ Τούντορ από τον πάγκο των Λονδρέζων

Ο Κροάτης μετά από 1,5 μήνα παρουσίας στην ομάδα του Λονδίνου, απομακρύνθηκε από τη θέση του με το σύλλογο να ανακοινώνει «κοινή συναινέσει» τέλος της συνεργασίας.

Έμοιαζε να είναι θέμα χρόνου και τελικά η άμμος στην κλεψύδρα άδειασε. Η Τότεναμ ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Τούντορ. Ο Κροάτης τεχνικός είχε αναλάβει καθήκοντα ως υπηρεσιακός προπονητής τον Φεβρουάριο, αντικαθιστώντας τον Τόμας Φρανκ, με στόχο να ανακόψει την... κατηφόρα των «σπερς» στην Premier League.

Τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά, καθώς με τον 48χρονο προπονητή στο «τιμόνι», η λονδρέζικη ομάδα πήρε μόλις ένα βαθμό σε πέντε ματς πρωταθλήματος, ενώ αποκλείστηκε από την Ατλέτικο στη φάση των «16» του Champions League.

Με την Τότεναμ να βρίσκεται μόλις ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, η διοίκηση του συλλόγου έδειξε την... πόρτα της εξόδου στον Τούντορ, εκμεταλλευόμενη τη διακοπή και το γεγονός ότι το επόμενο παιχνίδι της ομάδας -με αντίπαλο τη Σάντερλαντ- είναι προγραμματισμένο για τις 12 Απριλίου.