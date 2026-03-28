Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Μαυροπάνο και Κοντούρη με Ουγγαρία – «Ερωτηματικό» ο Ρότα
Onsports team 28 Μαρτίου 2026, 15:38
Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Μαυροπάνο και Κοντούρη με Ουγγαρία – «Ερωτηματικό» ο Ρότα

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος κι ο Σωτήρης Κοντούρης δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τη Βουδαπέστη, όπου θα δώσει το δεύτερο φιλικό της, με αντίπαλο την Ουγγαρία.

Οι δύο ποδοσφαιριστές δεν βρίσκονται στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για διαφορετικούς λόγους.

Ο Μαυροπάνος δέχθηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι στο φιλικό με την Παραγουάη και μετά τις εξετάσεις που έκανε κρίθηκε απαραίτητο να προφυλαχθεί. Όσον αφορά στον Κοντούρη, όπως αναμενόταν, θα ενισχύσει την Εθνική Ελπίδων στο καθοριστικό ματς με τη Γερμανία, για την πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21.

Όσον αφορά στον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στον αστράγαλο από το φιλικό της Παρασκευής (27/03), η κατάσταση του θα αξιολογηθεί εκ νέου στην απογευματινή (18:00) προπόνηση.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ελλάδα: Πότε είναι το επόμενο… τεστ της εθνικής - Τι ισχύει για Μαυροπάνο και Ρότα

Ελλάδα - Παραγουάη 0-1: Λατινικό… μάθημα για την εθνική ομάδα

Εθνική Ελλάδας: Μετά την Παραγουάη, πιθανό να πάει στον «τελικό» των Ελπίδων ο Κοντούρης

