Εθνική Ελλάδας: Μετά την Παραγουάη, πιθανό να πάει στον «τελικό» των Ελπίδων ο Κοντούρης

Ο Σωτήρης Κοντούρης είναι πιθανό μετά το φιλικό με την Παραγουάη την Παρασκευή (26/03) να ενσωματωθεί στην Εθνική Ελπίδων για τον «τελικό» πρόκρισης στην τελική φάση του Euro U21, με αντίπαλο τη Γερμανία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υποδέχεται στην Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ουγγαρία.

Η αναμέτρηση της Βουδαπέστης είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (31/03). Την ίδια ημέρα θα γίνει το κομβικό παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων με τη Γερμανία, για την πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν το φιλικό με την Παραγουάη, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο ο Σωτήρης Κοντούρης, μετά το ματς της Παρασκευής (27/03), να ενσωματωθεί στην Ελπίδων για να την ενισχύσει στο καθοριστικό ματς που θα γίνει στη Λεωφόρο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός είπε για τον παίκτη του Παναθηναϊκού ότι:

«Είναι ένα καινούργιο πρόσωπο που φέτος νομίζω ότι έχει κάνει αρκετά βήματα μπροστά. Νεαρός σε ηλικία. Είναι μέρος των μικρών ομάδων σε νεαρότερες ηλικίες, είναι σε θέση που μπορεί να ενισχύσει μελλοντικά την Εθνική και γι’ αυτό τον καλέσαμε. Πάντα με ένα σκεπτικό ότι πρωτίστως από τα παιχνίδια που έχει μπει, θέλω να μπει στο σκεπτικό της Εθνικής ομάδας και θα του δώσει μια ώθηση. Έχουν μια μεγάλη πρόκληση με τη Γερμανία. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να ενισχύσει την Ελπίδων κόντρα στη Γερμανία».