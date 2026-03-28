Ελλάδα: Πότε είναι το επόμενο… τεστ της εθνικής - Τι ισχύει για Μαυροπάνο και Ρότα

EUROKINISSI

Η Εθνική Ελλάδας στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στο επόμενο φιλικό, καθώς την Τρίτη (31/03) θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη και την Puskas Arena, σε μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 20:00.

Η «γαλανόλευκη» προέρχεται από την ήττα με 1-0 από την Παραγουάη την Παρασκευή (27/03) στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε ένα παιχνίδι όπου δεν κατάφερε να βρει λύσεις στο επιθετικό κομμάτι.

Παράλληλα, προβληματισμός υπάρχει και για την κατάσταση των Μαυροπάνου και Ρότα, οι οποίοι αποκόμισαν τραυματισμούς από το ματς με την Παραγουάη.

Ο Μαυροπάνος χτύπησε στο κεφάλι και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν έχει υποστεί διάσειση, ενώ ο Ρότα δέχθηκε ένα πάτημα που του προκάλεσε ελαφρύ γύρισμα στο πόδι, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει κουτσαίνοντας μετά τη λήξη. Η κατάστασή τους αναμένεται να επανεκτιμηθεί το επόμενο διάστημα.