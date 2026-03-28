Γιοβάνοβιτς: «Μονότονοι στην επιθετική μετάβαση»

Οnsports Team

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στις αδυναμίες της Εθνικής στο επιθετικό transition, επισημαίνοντας τον αργό ρυθμό στην ανάπτυξη, ενώ αναφέρθηκε και στη χρησιμοποίηση του Ανδρέα Τετέι στη θέση του αριστερού εξτρέμ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Θα έχουν και οι αντίπαλοι καλούς ποδοσφαιριστές που θα απειλούν σε ορισμένες στιγμές. Αυτό που θέλουμε να δούμε στα φιλικά είναι κατά πόσο βελτιώνεται ο τρόπος του δικού μας παιχνιδιού και να διορθωθούν οι αδυναμίες που μπορεί να παρουσιάζονται όσον αφορά το δικό μας στυλ.

Δεν είναι το ταλέντο, ταλέντο έχουμε, αλλά η αντίληψη καταστάσεων μέσα στο ματς. Να εκφράσουν οι παίκτες το ταλέντο τους στους χώρους που πρέπει. Ήμασταν αργοί στη μεταφορά της μπάλας και μονότονοι και αλλαγή κατεύθυνσης στην επίθεση. Ο αντίπαλος αμυνόταν καλά και δεν βρίσκαμε επιλογές σε σημεία που οι παίκτες θα ήταν πιο επικίνδυνοι».

Για τη συμμετοχή του Ανδρέα Τετέι στο αριστερό άκρο της επίθεσης: «Ο Τετέι είναι καλός επιθετικός, η βασική του θέση είναι φορ, αλλά σ αυτά τα παιχνίδια θα ήθελα να τον δω και στις δύο θέσεις. Μία μπορεί να είναι αριστερό εξτρέμ που έπαιξε για μισή ώρα. Ορισμένα πράγματα που θέλαμε να κάνουμε στα φιλικά ήταν να δούμε και τον ίδιο σ' αυτή τη θέση που έπαιζε στο παρελθόν και αν μπορεί να μας δώσει ορισμένες επιλογές».