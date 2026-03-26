Μεταγραφές: «Υποψήφιος» ο Ολυμπιακός για τον Μοχάμεντ Σαλάχ!

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ψάχνει την επόμενη ομάδα της καριέρας του και οι στοιχηματικές εταιρείες βάζουν και τον Ολυμπιακό στη λίστα με τους υποψήφιους.

Τέλος εποχής για τη Λίβερπουλ, καθώς ο Μοχάμεντ Σαλάχ ανακοίνωσε πως μετά το τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από το θρυλικό Άνφιλντ και θα αναζητήσει αλλού την καριέρα του.

Το μεγάλο ερώτημα είναι ποια ομάδα θα επιλέξει ο Αυγύπτιος άσος, μιας και δεδομένα θα έχει πολλές αξιόλογες προτάσεις, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο.

Ο Σαλάχ θα κλείσει τα 34 τον ερχόμενο Ιούνιο και ως φαβορί για να τον αποκτήσουν παρουσιάζονται ομάδες από τη Σαουδική Αραβία (Αλ Χιλάλ, Αλ Ιτιχάντ και Αλ Νασρ), αλλά και από το MLS.

Από εκεί και πέρα, η παραμονή του στην Ευρώπη δεν φαντάζει τόσο πιθανή, με την Παρί Σεν Ζερμέν ωστόσο να είναι ένας πιθανός προορισμός.

Βέβαια, υπάρχουν στοιχηματικές εταιρείες που θέτουν ως υποψήφιο μνηστήρα για την επόμενη ομάδα της καριέρας του Μοχάμεντ Σαλάχ και τον... Ολυμπιακό! Φυσικά, κάτι τέτοιο μοιάζει απίθανο...