Εθνική Ελλάδας: «Κλείνει» νέα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία

Δύο νέα φιλικά τεστ περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της Εθνικής Ελλάδας για το επόμενο διάστημα, μια και θα αντιμετωπίσει την Σουηδία και την Ιταλία.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πληροφορίες, η εθνική μας ομάδα δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις, μέχρι την έναρξη των αναμετρήσεων για το Nations League, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και για τον λόγο αυτό, βρίσκεται σε αναζήτηση φιλικών, ούτως ώστε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει την ευκαιρία να «τσεκάρει» την ετοιμότητα των παικτών του.

Αυτός είναι και ο λόγος που τις επόμενες ημέρες η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη και την Ουγγαρία, σε φιλικά ματς, με το πρώτο να γίνεται την Παρασκευή (27/03) στο «Γ. Καραϊσκάκης» και το δεύτερο στην Βουδαπέστη, το βράδυ της Τρίτης (31/03).

Όμως, ο προγραμματισμός του αντιπροσωπευτικού μας «συγκροτήματος» αναφέρει δύο ακόμα φιλικές αναμετρήσεις, στο «παράθυρο» του Ιουνίου, λίγο πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι άνθρωποι της ΕΠΟ είναι σε προχωρημένες επαφές με την Ομοσπονδία της Σουηδίας για φιλικό στις 4 Ιουνίου στην Στοκχόλμη και μ’ αυτή της Ιταλίας για φιλικό στις 7 του μηνός στο Παγκρήτιο Στάδιο. Πάντως, σε περίπτωση που δεν υπάρξει οριστική συμφωνία με την Ομοσπονδία της γειτονικής χώρας, τότε θα γίνει… κρούση στην Ουαλία.