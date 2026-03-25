Ελλάδα: Ισοπαλία με Αυστρία για την Εθνική Νέων - Παίζει τα… ρέστα της με Γερμανία

Η Εθνική Νέων δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στην Elite Round, μένοντας στο 1-1 απέναντι στην Αυστρία, παρά το γεγονός ότι πήρε από νωρίς το προβάδισμα και δημιούργησε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, πιέζοντας ψηλά και αιφνιδιάζοντας τον αντίπαλο, με τον Ματθαίο Τσίγκα να ανοίγει το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με προβολή μέσα από την περιοχή.

Η Αυστρία αντέδρασε γρήγορα και απείλησε στο 13’ με τον Αντεγιενούγκουρε, όμως ο Μπελερής κράτησε το προβάδισμα για την Ελλάδα. Λίγο αργότερα, ο Τσίγκας βρέθηκε σε θέση για δεύτερο γκολ, αλλά ο Τσίνερ τον πρόλαβε με καθοριστικό τάκλιν. Τελικά, στο 27’, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση, όταν ο Νταλμπίαζ έκανε το γύρισμα και ο Αντεγιενούγκουρε σκόραρε από κοντά για το 1-1.

Πριν την ανάπαυλα, η Ελλάδα άγγιξε ξανά το γκολ με τους Τσίγκα και Μύθο, όμως ο Ζαβιεσίτζκι αντέδρασε αποτελεσματικά. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε, με λιγότερες φάσεις, αλλά τον Μπελερή να παραμένει σταθερός όποτε χρειάστηκε, αποκρούοντας προσπάθειες των Σπαλτ και Χανγκλ.

Έτσι, η «Γαλανόλευκη» ξεκίνησε με απώλεια βαθμών και πλέον καλείται να κυνηγήσει την υπέρβαση στα επόμενα παιχνίδια απέναντι σε Γερμανία (28/03, 19:00) και Σουηδία (31/03, 19:00), προκειμένου να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης.

Ελλάδα Κ19: Μπελερής, Τσιότας, Ντούνγκα, Μπαταούλας, Κοσίδης, Σαρρής, Ζέκα, Σώκος (56’ Παπανικόπουλος), Κολοκοτρώνης (68’ Χαρούπας), Τσίγκας, Μύθου (80’ Καλοσκάμης).

Αυστρία Κ19: Ζαβιεζίτσκι, Σονγκ, Τζίνερ (87’ Ρόκα), Νταλπιάζ, Ζαμπράνσκι, Μέιμπαχ, Σπαλτ, Ίβαντιτς, Ταζεμέτα, Αντεγενουγκούρε (66’ Χανγκλ), Χέμερλε (84’ Μέρθ).