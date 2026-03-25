UEFA: Το μήνυμά της για την 25 Μαρτίου με το ιστορικό Euro 2004 και το Conference του Ολυμπιακού
Onsports Team 25 Μαρτίου 2026, 13:39
Η UEFA τίμησε την Ελλάδα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, στέλνοντας τις ευχές της μέσω των social media.

Μ’ έναν… ιδιαίτερο τρόπο θέλησε να ευχηθεί στην Ελλάδα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, μια και αναφέρθηκε σε δύο κορυφαίες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Την ιστορική κατάκτηση του Euro 2004 από την Εθνική Ελλάδας στην Πορτογαλία και τον πρόσφατο ευρωπαϊκό θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Europa Conference League το 2024.

Με αυτόν τον τρόπο, η UEFA συνέδεσε δύο εμβληματικές επιτυχίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, προσδίδοντας ξεχωριστό χαρακτήρα στο μήνυμα για την εθνική επέτειο.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας αναφέρεται:

«Χαρούμενη Ημέρα Ανεξαρτησίας Ελλάδας!

Από τον αξέχαστο θρίαμβο στο UEFA EURO 2004 μέχρι τη διοργάνωση του τελικού του UECL 2024 στην Αθήνα, όπου ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής όπως του άρμοζε, το πάθος σου για το ποδόσφαιρο συνεχίζει να εμπνέει».



