Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εθνική Ελλάδας: Συγκεντρώθηκαν οι διεθνείς για τα φιλικά με Παραγουάη και Ουγγαρία
INTIME SPORTS
Onsports Team 23 Μαρτίου 2026, 20:40
Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας (23/03) την πρώτη της συγκέντρωση ενόψει των επερχόμενων φιλικών αναμετρήσεων.

Μάλιστα, το Δευτεριάτικο (23/03) ραντεβού της «γαλανόλευκης» ήταν το πρώτο μετά από διάστημα τεσσάρων μηνών, καθώς η προηγούμενη αγωνιστική της υποχρέωση ήταν στις 18 Νοεμβρίου απέναντι στη Λευκορωσία, σε παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα.

Το κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας ήταν ιδιαίτερα θετικό, με την προπόνηση να διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Ρέντη και τους ποδοσφαιριστές να έχουν την ευκαιρία να τα πουν ξανά έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

Όσοι αγωνίστηκαν την Κυριακή με τις ομάδες τους ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης στο γυμναστήριο, ενώ οι υπόλοιποι συμμετείχαν κανονικά στο πρόγραμμα προπόνησης με μπάλα.

 

Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (27/03) την Παραγουάη σε φιλικό αγώνα, ενώ το επόμενο τεστ είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (31/03), όταν θα αγωνιστεί εκτός έδρας απέναντι στην Ουγγαρία.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας και Τετέι.



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved