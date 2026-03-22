Κόμο: Έριξε πεντάρα στην Πίζα με «καυτό» Δουβίκα και βλέπει Champions League

Η Κόμο κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στην Πίζα, φτάνοντας σε μια εντυπωσιακή νίκη με 5-0 για την 30η αγωνιστική της Serie A, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε μονόλογο των γηπεδούχων.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας συνέχισε την εξαιρετική της πορεία, σημειώνοντας τρίτη διαδοχική επιτυχία στο πρωτάθλημα και διευρύνοντας το αήττητο σερί της στα επτά παιχνίδια. Παράλληλα, επέστρεψε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, η οποία δίνει εισιτήριο για το επόμενο Champions League.

Στο αρχικό σχήμα βρέθηκε και ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του, φτάνοντας τα 11 στο φετινό πρωτάθλημα, πριν αποχωρήσει στο 59ο λεπτό για να δώσει τη θέση του στον Άλβαρο Μοράτα.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Ντιαό, που σημείωσε γκολ, το πρώτο του μετά από 337 ημέρες, και μοίρασε ασίστ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Νίκο Παζ πρόσθεσε ακόμη ένα τέρμα, φτάνοντας σε διψήφιο αριθμό γκολ στη σεζόν.

Αντίθετα, η Πίζα δεν κατάφερε να αντιδράσει, με δύο γκολ της να ακυρώνονται ως οφσάιντ μέσα σε λίγα λεπτά, όταν το σκορ ήταν ήδη 3-0. Έτσι, παρέμεινε χωρίς εκτός έδρας νίκη για 15ο παιχνίδι στο φετινό πρωτάθλημα και συνεχίζει να βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.