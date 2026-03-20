Πορτογαλία: Δεν παίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο με Μεξικό και ΗΠΑ

Ο CR7 θα απουσιάσει από τα φιλικά της χώρας της Ιβηρικής με δύο εκ των διοργανωτών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λόγω τραυματισμού.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είναι τραυματίας και δεν αγωνίζεται με την Αλ-Νασρ από τα τέλη Φεβρουαρίου, δεν βρίσκεται μεταξύ των κληθέντων του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ , για δύο φιλικούς αγώνες. Εναντίον του Μεξικού (28/3) την πόλη του Μεξικού και των ΗΠΑ (31/3) στην Ατλάντα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Ο Ισπανός προπονητής της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, ανέφερε, ότι ο «CR7» υπέφερε από «μικρό τραυματισμό».

Αξιοσημείωτες οι κλήσεις των Ματέους Φερνάντες, Τομάς Αραούχο, Ροντρίγκο Μόρα, Ρικάρντο Όρτα και Γκονσάλο Γκέδες.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα συνδιοργανώσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, η Πορτογαλία κληρώθηκε στον 10ο όμιλο με την Κολομβία και το Ουζμπεκιστάν. Η άλλη ομάδα αυτού του ομίλου θα προκριθεί μέσω playoffs, (Νέα Καληδονία, Τζαμάικα ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό).