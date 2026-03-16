Μπαρτσελόνα: Σάρωσε στις εκλογές ο Λαπόρτα και παραμένει Πρόεδρος

Ο Ζοάν Λαπόρτα συγκέντρωσε σχεδόν το 70% των ψήφων στις εκλογές της Μπαρτσελόνα και αναδείχθηκε Πρόεδρος του συλλόγου για 4 η φορά.

Η τέταρτη θητεία του Ζοάν Λαπόρτα στον προεδρικό θώκο της Μπαρτσελόνα ξεκίνησε.

Ο Ισπανός επιχειρηματίας… σάρωσε στην πρόσφατη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη προέδρου στον σύλλογο, μιας και επικράτησε του αντιπάλου του Βίκτορ Φοντ με απίστευτη άνεση.

Ο Λαπόρτα συγκέντρωσε 32.934 ψήφους, που αντιπροσωπεύουν το 68,18% του συνόλου, τη στιγμή που ο Φοντ έλαβε 14.385 ψήφους (29,78%), ενώ 984 ψήφοι ήταν λευκές (2,04%).

Ως εκ τούτου, ο Ζοάν Λαπόρτα θα ηγηθεί του συλλόγου για τέταρτη φορά, μετά τις προηγούμενες θητείες του ως πρόεδρος από το 2003 έως το 2010 και ξανά από τον Μάρτιο του 2021, όταν κέρδισε 30.184 ψήφους (54,28%).

«Αυτό είναι ένα ηχηρό αποτέλεσμα και μας δίνει μεγάλη δύναμη. Μας κάνει ασταμάτητους. Κανείς δεν θα μας σταματήσε. Συναρπαστικά χρόνια μας περιμένουν. Θα είναι τα καλύτερα της ζωής μας. Πρόκειται για έναν υπέροχο σύλλογο, όπου τα μέλη εκλέγουν τον πρόεδρό τους και το διοικητικό τους συμβούλιο - έναν σύλλογο μοναδικό στον κόσμο, πραγματικά εξαιρετικό. Θέλω να κάνω ιδιαίτερη μνεία στα μέλη που προσήλθαν για να ψηφίσουν. Ήταν μια γιορτή της δημοκρατίας και του πολιτικού πνεύματος. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσαν τα στελέχη και το προσωπικό μας στην οργάνωση της ημέρας των εκλογών», δήλωσε ο… παντοτινός Πρόεδρος της Μπαρτσελόνα αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.