MUNDIAL · Αυστραλία · Παραγουάη Παραγουάη - Αυστραλία 0-0: Τα highlights του αγώνα ONSPORTS TEAM 26 Ιουνίου 2026, 07:34 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε τις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Παιχνίδι από παντού στη Novibet με το νέο Mobile App Εξασφάλισε τη θέση σου στην μάχη του αιώνα. Tickets here. Παγκόσμιο Κύπελλο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 COMMENTS LATEST NEWS 08:18 ΣΠΟΡ Πένθος στο παγκόσμιο βόλεϊ: Πέθανε ο Ντάνιελ Καστελάνι σε ηλικία 65 ετών 08:10 MUNDIAL Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Οι διασταυρώσεις των «32» - Το πανόραμα της διοργάνωσης 07:59 ΣΠΟΡ Η αμαζόνα Χριστίνα Σαχίνογλου ανέβηκε πρώτη φορά σε άλογο όταν ήταν μωρό 07:34 MUNDIAL Παραγουάη - Αυστραλία 0-0: Τα highlights του αγώνα 07:31 MUNDIAL Τουρκία - ΗΠΑ 3-2: Τα highlights του αγώνα 07:27 MUNDIAL Παραγουάη - Αυστραλία 0-0: Πρόκριση για «καγκουρό», περιμένει η «αλμπιρόχα» 07:22 MUNDIAL Τουρκία - ΗΠΑ 3-2: Νίκη γοήτρου στο 98' με Αγιάν 05:24 GREEK BASKET LEAGUE Ανανέωσε με την Δόξα Λευκάδας ο Σαχπατζίδης 04:46 MUNDIAL LIVE: Παραγουάη - Αυστραλία 04:45 MUNDIAL LIVE: Τουρκία - ΗΠΑ 03:58 MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Βραζιλία – Ιαπωνία και Ολλανδία-Μαρόκο στους «32» 03:58 MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Η πρωτιά… βάφτηκε «οράνιε», δεύτερη η Ιαπωνία, πέρασε και η τρίτη Σουηδία ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ