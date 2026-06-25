Ο Καναδάς γράφει ιστορία καθώς σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, ήρε τον πρώτο του βαθμό, πανηγύρισε την πρώτη του νίκη και εξασφάλισε ιστορική πρόκριση στα νοκ άουτ.

Μαγικές στιγμές ζούνε στον Καναδά καθώς η Εθνική ομάδα και διοργανώτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου γράφει ιστορία.

Η ομάδα του Καναδά «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καθώς μετά τον πρώτο βαθμό, πήρε την πρώτη του νίκη στην ιστορία και κατάφερε για πρώτη φορά να εξασφαλίσει το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.