Η ήττα της Τσεχίας από το Μεξικό έφερε τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Πάβελ Νέντβεντ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του.

Η Τσεχία γνώρισε βαριά ήττα από το Μεξικό με 3-0 και έβαλε τέλος στο.. ταξίδι της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Πάβελ Νέντβεντ να μην κρύβει την απογοήτευσή του.

Η τηλεοπτική κάμερα... έπιασε τον μεγάλο πρώην αστέρα μαζί με τη σύντροφό του στις εξέδρες του γηπέδου με το βλέμμα του να... μιλάει από μόνο του.